Зима продолжается: синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, осадках и заморозках

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

"Дополнительным содействием мощного прорыва тропической тепловой воздушной массы из районов Африки было отсутствие или минимальное количество снежного покрова на момент рекордов, который хотя бы немного забрал бы на себя это аномальное тепло. А мы спокойно смотрим дальше, понимая, что это тепло - аномальное, что рекорды бывают, и что зима все-таки продолжается", - прокомментировала Диденко тепловые рекорды Украины в первые дни года.

4 января такие массовые рекорды уже маловероятны, хотя еще будет преобладать сравнительно теплая погода.

Максимальная температура воздуха завтра будет составлять в большинстве областей Украины +2...+8 градусов, на Юге и Западе +5...+11 градусов.

Какие-то серьезные осадки вряд ли будут в среду.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

В Киеве 4 января температура воздуха начнет понижаться, хотя и еще будет с плюсами, в течение дня +3...+5 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В дальнейшем температура воздуха снижаться, пик понижения придется на 6–9 января, осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег и снег.

Самыми холодными в рождественские дни и ночи будут Север, часть Центра ближе к востоку, и Восток Украины, ночью вероятно до -10...-16 градусов.

На карте – ночные градусы 8 января.

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