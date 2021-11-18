Зима не за горами: в ряде областей Украины выпал мокрый снег
На Черниговщине, Сумщине, Киевщине, Закарпатье и в Полтаве выпал мокрый снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На Черниговщине и Сумщине сейчас местами идет мокрый снег", – сообщила она.
Также синоптик сообщила, что мокрый снег уже достиг южной части Киевской области.
В свою очередь, пользователи Facebook в комментариях под постом Диденко отмечают, что на Закарпатье и в Полтаве также выпал снег.
Украинцы уже публикуют первые фотографии снега.
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