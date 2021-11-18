Зима не за горами: в ряде областей Украины выпал мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На Черниговщине и Сумщине сейчас местами идет мокрый снег", – сообщила она.



Также синоптик сообщила, что мокрый снег уже достиг южной части Киевской области.



В свою очередь, пользователи Facebook в комментариях под постом Диденко отмечают, что на Закарпатье и в Полтаве также выпал снег.









Украинцы уже публикуют первые фотографии снега.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb