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Главная война с Россией Зима не станет для Украины катастрофой, однако следует готовиться к некомфортному отопительному сезону, - нардеп Кучеренко
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Зима не станет для Украины катастрофой, однако следует готовиться к некомфортному отопительному сезону, - нардеп Кучеренко

13 сентября, 2022 вторник
11:23
война с Россией Кучеренко

Народный депутат Алексей Кучеренко уверен, что отопительный сезон не станет катастрофическим для Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нужно готовиться не к катастрофической зиме, однако нужно понимать, что могут быть перебои. Для меня вполне реалистичный сценарий, что в Украине зимой могут быть ограничения потребления энергоресурсов. И главной задачей является сделать его минимально дискомфортным для граждан. Чтобы люди понимали, где и я как им будут доводить эти ограничения. Не нужно настраивать людей на замечательную ситуацию, а наоборот говорить и объяснять, что зима будет сложной", - пояснил Кучеренко.

Народный депутат подчеркнул, что Украине нужны ракеты большой дальности для возможности наносить удары по российским объектам инфраструктуры.

"Основной риск для энергетической безопасности Украины - это ракетные удары россиян по нашим электростанциям. И здесь очень интересно то, что вчера украинское руководство еще раз отметило важность дальнобойных ракет для Украины. Только так мы сможем остановить Россию. Эти ракеты нужны для превентивных ударов по российским объектам инфраструктуры", - добавил он.

  • 9 сентября исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что в Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры , обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.

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Экономика
Украина
Россия
терроризм
отопительный сезон
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