Чьи же беспилотники атаковали российские аэродромы?

Ну конечно мы не знаем и, возможно, не должны знать. Украинский Генштаб очень дисциплинирован, а также профессионально защищает такую информацию. И я думаю, что это хорошо, что они не рекламируют и не хвастаются такими успехами. Если бы они там и были. Не нужно рассказывать России, какие возможности есть у Украины.

Но при этом в Минобороны России заявили, что для этих ударов использовались советские реактивные беспилотники. Можем ли мы доверять этой информации?

Конечно, я всегда скептически отношусь ко всему, что звучит от Кремля, и они будут пытаться представить все негативное для них, в таком свете, которое лучше всего для Кремля. Потому им будет очень стыдно, чтобы Украина демонстрировала технологические возможности. Или что их ПВО можно так легко пробить. Так что я бы скептически относился ко всему, что они будут объяснять.

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Да, я понимаю. Можно ли заключить, что эти удары по военным объектам вдали от границы являются переломным моментом в этой войне? И в России больше нет безопасных мест.

Это важный вопрос, который вы затронули. Если на самом деле эта война должна быть долговременной, Украина демонстрирует способность, это значит, что нам не придется ждать атак в другие зоны, Украина уже имеет возможность наносить удары по российским базам в Крыму, а также внутри России. И, конечно, я полностью поддерживаю это, потому что Украина имеет право защищаться, защищать свой народ от того, что делает Россия, от ее ракет, которые убивают гражданских, которые запускают не только из России, но и из Крыма.

Йенс Столтенберг заявил, что Россия стремится заморозить военный конфликт по меньшей мере до следующей весны. Что Вы думаете, будет ли Россия накапливать свои силы для контрнаступления и каков план Путина, что он собирается делать?

Я думаю, что Кремль осознает, что Украина заработала или достигла необратимого оборота и украинские силы обладают инициативой. Поэтому единственная надежда для России и Кремля – попытаться затянуть войну как можно дольше и надеяться, что Запад потеряет желание продолжать поддерживать Украину. Поэтому они будут атаковать инфраструктуру, чтобы заставить сотни тысяч мирных украинцев уехать в Европу. Они собираются отбиваться пушечным мясом, этими недавно мобилизованными российскими солдатами. Им безразлично, сколько их уничтожат. Поэтому ключевым для всех нас является держаться вместе и помнить, почему это важно не только для Украины, но и для большинства, и помогать ускорять победу Украины над Россией, не позволить россиянам растягивать или затягивать ее.

Кстати, говоря о победе, эта зима решит кто победит в этой войне?

Я думаю победит та сторона, которая использует зиму наиболее эффективно. Стоит отметить, что украинский Генштаб столь эффективный, столь же профессиональный, а потому воспользуется лучшей перегруппировкой, имея более мотивированных солдат на украинской стороне и поддержку с Запада. ВСУ будут продолжать давление на российские силы настолько, насколько они смогут при этих обстоятельствах. И, конечно, для украинских солдат будут очень холодные и тяжелые условия операции, но для российских солдат, которые не подготовлены достаточно или не оснащены должным образом и не имеют хорошего руководства, это будет гораздо хуже. Я думаю, что украинский Генштаб захочет продолжать давление, чтобы продолжать наносить удары на российское логистическое обеспечение. Россияне будут просто надеяться, что Украина потеряет поддержку. Я считаю, что это последняя попытка России использовать газ как оружие, они уже попытались это сделать, и я думаю, что следующим летом 2023 года Украина освободит Крым.

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В одном из своих интервью Вы уже сказали, я процитирую, если Запад будет поддерживать Украину и сохранит санкции, возможно, что украинская армия оттеснит российские силы к линии 23 февраля до конца этого года. Мы выбились из графика или нет?

Хмм, я думаю, это маловероятно. Важнее то, чтобы украинский Генштаб получил такие условия, чтобы раньше нового года они смогли начать освобождение Крымского полуострова. Так что я думаю, это будет трудно выполнить начальные сроки, которые я предполагал раньше. Это возможно, но это будет тяжело. Но я думаю, что конечно украинский Генеральный штаб будет работать очень профессионально, чтобы создать надлежащие условия и не потерять ни одного украинского солдата. Поэтому я думаю, что они установят правильный график, например, ключевым моментом будет деоккупация Крыма до следующего лета, потому что Крым это цена.

Ждать ли мирным жителям новых атак российских войск?

Да, я думаю, что россияне будут продолжать это, пока у них есть для этого средства, потому что у них опять же нет других реальных вариантов. Вероятно, они работают над возможностями какого-то способа весеннего наступления, чтобы попытаться изменить динамику поля боя. Но я не думаю, что они будут иметь логистику в порядке или исправят многочисленные проблемы, чтобы сделать это успешно. Поэтому, на мой взгляд, украинский Генштаб будет удерживать давление, а Запад пока собирается продолжать поддерживать, и поэтому я уверен, что Украина будет там, где она должна быть до конца лета.

Будет ли эскалация, чем больше мы будем атаковать, как российские аэродромы, тем больше будет их ответ?

Нет, я думаю, что у россиян на самом деле нет больше сил для того, что они хотят сделать. Я имею в виду, что мы сами сдерживали себя в течение месяцев, волнуясь, Боже мой, россияне могут что-то сделать. На самом деле, они сейчас делают все, что могут сделать, и они не в состоянии остановить украинские силы. Итак, нет огромной российской армии по другую сторону Уральских гор, которая ждет, чтобы войти, я имею в виду, чтобы Черноморский флот исчез, а другая часть скрывается где-нибудь в Севастополе. Они ничего другого не могут сделать, и я не верю, что они всерьез рассматривают идею применения ядерного оружия, я считаю, что это очень маловероятно.

Теперь украинская армия имеет право наносить удары по аэродромам на территории России?

Они всегда имели право делать это, но не всегда имели возможность. Я понимаю, почему администрация США пытается этого избежать, но я с этим не согласен. Но Генеральный штаб, очевидно, не ожидает, чтобы США или кто-то другой предоставил возможности, если Украина способна сделать это самостоятельно. ВСУ демонстрируют чрезвычайную способность к инновациям и внедрению новых технологий. Так что я думаю, что да, Украина всегда может защитить себя, она всегда может атаковать цели в России. Но правительство в Киеве тоже очень умное, и когда мы думаем о том, хорошо ли это – ударить по российским авиабазам, еще важнее, чтобы они получали поддержку с Запада. Поэтому я думаю, что Генштаб и правительство в Киеве будут продолжать балансировать по этому вопросу.

Благодарю Вас еще раз и спасибо за то, что Вы только что сказали, что у нас высока вероятность того, что следующий День Независимости украинцы будут праздновать в августе 2023 года в Севастополе в Крыму.

Я уверен, что так будет, потому что Украина не будет в безопасности, если Россия сохранит контроль над любой частью Крыма.