"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
Украинцы должны подготовиться к возможным блекаутам зимой – эта зима может оказаться сложнее, чем прошлая. Прочность энергосистемы сейчас ниже
Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", - сказал он.
Харченко добавил, что прочность энергосистемы значительно ниже, чем в прошлом году.
"У нас очень много разбито оборудования, которое за год не восстанавливается - его делать год. Соответственно, это оборудование не запустится снова - его не будет в системе. Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать стоящий и не работающий блок и из него собирать или из двух разбитых - один целый. Нет уже физически этих запасов. топлива, приготовьтесь. Так же павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", - подытожил эксперт.
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