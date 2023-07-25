Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я бы советовал всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже более сложной, чем прошлая. Мы не можем предсказать, что будет происходить", - сказал он.

Харченко добавил, что прочность энергосистемы значительно ниже, чем в прошлом году.

"У нас очень много разбито оборудования, которое за год не восстанавливается - его делать год. Соответственно, это оборудование не запустится снова - его не будет в системе. Когда будут новые удары, мы уже не сможем условно разбирать стоящий и не работающий блок и из него собирать или из двух разбитых - один целый. Нет уже физически этих запасов. топлива, приготовьтесь. Так же павербанки и другие инструменты, чтобы смягчить себе ситуацию во время отключений", - подытожил эксперт.