Об этом экс-нардеп Виктория Войцицкая рассказала в Еспресо.

"Каждому конкретному человеку действительно нужно дать ответ на вопрос: "Как я, если у меня есть дети и родители, нуждающиеся в дополнительной помощи, могу обеспечить адекватный минимальный уровень комфорта во время этой зимы?" - отметила она.

По мнению экс-нардепа, это тот вопрос, на который должен ответить каждый.

"Не сможет государство о каждом из нас позаботиться. Надо сжать зубы и иди вперед и понимать, что это тоже наш фронт. Зима - это фронт каждой семьи, чтобы выжить. Вот это основная задача", - подытожила Войцицкая.