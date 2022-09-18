Зима – это фронт каждой семьи, каждый должен обеспечить адекватный уровень комфорта, – экс-нардеп Войцицкая
Каждый украинец должен обеспечить адекватный и минимальный уровень комфорта жизни этой зимой. Основная задача – выжить во время отопительного сезона
Об этом экс-нардеп Виктория Войцицкая рассказала в Еспресо.
"Каждому конкретному человеку действительно нужно дать ответ на вопрос: "Как я, если у меня есть дети и родители, нуждающиеся в дополнительной помощи, могу обеспечить адекватный минимальный уровень комфорта во время этой зимы?" - отметила она.
По мнению экс-нардепа, это тот вопрос, на который должен ответить каждый.
"Не сможет государство о каждом из нас позаботиться. Надо сжать зубы и иди вперед и понимать, что это тоже наш фронт. Зима - это фронт каждой семьи, чтобы выжить. Вот это основная задача", - подытожила Войцицкая.
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