Зима долгая, и мы должны научиться потреблять электроэнергию: советы, какие бытовые устройства выключать в пиковую нагрузку, - гендиректор YASNO Коваленко
Сергей Коваленко, гендиректор YASNO, убежден, что обычная украинская семья может экономить 25-30% электроэнергии, особенно в пиковые часы с 17:00 до 23:00
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Зима долгая и мы должны научиться электропотреблению в Украине. Могу сказать, что обычная украинская семья может экономить 25-30% электроэнергии. Также нужно научиться в пиковые часы потреблять электроэнергию, а именно с 17:00 до 23:00, потому что система может не выдержать нагрузки и энергетики будут вынуждены отключать часть потребителей", - заметил Сергей Коваленко.
Гендиректор YASNO отметил, что очень большую нагрузку на энергосистему дают теплые полы, включающиеся на обогрев жилья кондиционеры, также электрочайники, тостеры и подобная бытовая техника – они все в пиковые моменты очень сильно повышают потребление электроэнергии.
"Наши рекомендации неизменны, нужно растягивать свое потребление на дневные или ночные часы, а в ужин и утром стараться ограничивать использование мощных электроустройств. Также мы недооцениваем потребление обычного света в своих домах, и если миллион квартир одновременно генерируют по несколько комнат с включенным светом, это также большое потребление, поэтому выключите свет там, где он вам не нужен, и это уже будет ощутимый процент, на мой взгляд, легко не будет, к сожалению, эти четыре-шесть месяцев будут самыми сложными. Поэтому призываю каждого подготовиться к возможным отключениям", - подчеркнул Коваленко.
- 12 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев максимально экономить энергоресурсы
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