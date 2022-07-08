Эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Нас ждет очень тяжелая зима и, скорее всего, нам придется импортировать электроэнергию из Европы. Ведь у нас будет дефицит газа. Сейчас трудно прогнозировать, какой будет цена на электроэнергию, но для бизнеса она точно будет высокой", - отметил Фурса.

Инвестиционный банкир добавил, что увеличение тарифов на электроэнергию для бизнеса является оправданным шагом во время войны.

"Повышение тарифа на электроэнергию для бизнеса во время войны вполне оправдан шаг со стороны правительства. Если бы не было войны, я согласен с тем, что тарифы для бизнеса и населения должны быть одинаковыми", - отметил Сергей Фурса.

7 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут стабильными.

8 июля директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин выразил мнение, что настоящего 92-го бензина на АЗС не будет .

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