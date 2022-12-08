"Зима будет тяжелой": в Минздраве дали советы, как избежать переохлаждения
Этой зимой украинцам следует быть готовыми к любым сценариям. Поэтому не мешает запомнить, как идентифицировать переохлаждение и как помочь пострадавшему, не навредив ему
Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.
Медики выделяют три стадии переохлаждения. Первую можно распознать по лихорадке, слабости, усталости, сонливости, мелкой (холодовой) дрожи мышц и "гусиной коже". При второй стадии холодовая дрожь достигает максимума. Появляется поверхностное охлаждение, а сонливость переходит в расстройство сознания. Угнетение холодового дрожания свидетельствует о переходе в третью стадию. Человек испытывает очень опасное охлаждение, которое может привести к остановке дыхания и работе сердца. Пострадавший может упасть в обморок. На этом этапе очень важно как можно скорее оказать помощь – без нее человек рискует умереть.
Помимо низких температур, холодовую травму могут спровоцировать и другие факторы:
- высокая влажность (холодовую травму может спровоцировать даже пребывание при температуре +5°С +8°С, если оно длительное и высокая влажность);
- ветер (наличие ветра значительно увеличивает теплопотерю);
- хронические заболевания;
- чрезмерная усталость;
- употребление алкоголя;
- уязвимый возраст: дети и пожилые люди из-за особенностей теплообменных процессов в их организме более чувствительны к воздействию низких температур;
- ношение тесной неудобной обуви и легкой одежды.
Как помочь пострадавшему, перетерпевшему переохлаждение:
- убедитесь, что ни вам, ни ему ничего не угрожает;
- переместитесь в теплое помещение;
- успокойте человека и объясните ему, какими будут дальнейшие действия;
- позвоните "103" и следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду;
- дайте ему выпить теплый напиток, но без содержания алкоголя;
- накройте его термопокрывалом или теплым одеялом;
- оставайтесь рядом до приезда медиков;
- если видите, что состояние человека ухудшается, перезвоните повторно на "103";
- если пострадавший потерял сознание и не дает признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.
В Минздраве дали советы, как продлить "жизнь" пищи и какие продукты предпочитают, пока продолжаются регулярные обстрелы энергосистемы УкраиныСледите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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