Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины.

Медики выделяют три стадии переохлаждения. Первую можно распознать по лихорадке, слабости, усталости, сонливости, мелкой (холодовой) дрожи мышц и "гусиной коже". При второй стадии холодовая дрожь достигает максимума. Появляется поверхностное охлаждение, а сонливость переходит в расстройство сознания. Угнетение холодового дрожания свидетельствует о переходе в третью стадию. Человек испытывает очень опасное охлаждение, которое может привести к остановке дыхания и работе сердца. Пострадавший может упасть в обморок. На этом этапе очень важно как можно скорее оказать помощь – без нее человек рискует умереть.

Помимо низких температур, холодовую травму могут спровоцировать и другие факторы:

высокая влажность (холодовую травму может спровоцировать даже пребывание при температуре +5°С +8°С, если оно длительное и высокая влажность);

ветер (наличие ветра значительно увеличивает теплопотерю);

хронические заболевания;

чрезмерная усталость;

употребление алкоголя;

уязвимый возраст: дети и пожилые люди из-за особенностей теплообменных процессов в их организме более чувствительны к воздействию низких температур;

ношение тесной неудобной обуви и легкой одежды.

Как помочь пострадавшему, перетерпевшему переохлаждение:

убедитесь, что ни вам, ни ему ничего не угрожает;

переместитесь в теплое помещение;

успокойте человека и объясните ему, какими будут дальнейшие действия;

позвоните "103" и следуйте указаниям диспетчера;

снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду;

дайте ему выпить теплый напиток, но без содержания алкоголя;

накройте его термопокрывалом или теплым одеялом;

оставайтесь рядом до приезда медиков;

если видите, что состояние человека ухудшается, перезвоните повторно на "103";

если пострадавший потерял сознание и не дает признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию.

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