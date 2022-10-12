"Зима будет тяжелой": Шмыгаль призвал украинцев максимально экономить энергоресурсы
Осенью и зимой украинцев просят максимально экономить энергоресурсы, снизить потребление электричества и минимизировать использование наиболее энергоемких приборов
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осени и зимы, призываем максимально их экономить. Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов", - заявил премьер-министр.
Шмигаль просит украинцев минимизировать использование электроприборов – чайников, плит, инструментов, обогревателей, кондиционеров, духовок и утюгов, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин.
"Мы благодарны всем украинцам, которые вчера и позавчера вечером сознательно уменьшили потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах. Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения", – добавляет Шмыгаль.
В отопительный сезон потребителей призывают экономить газ и уголь.
"Это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму".
Не будем украшать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме", - подчеркнул Шмыгаль.
- С июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца следующего отопительного сезона цены на коммунальные услуги не будут меняться .
- Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением от 19 июля 2022 года зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10% .
- В Украине уничтожено более 400 объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих теплоснабжение и снабжение горячей водой.
- В следующем отопительном сезоне Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии.
- Исполнительный директор Ассоциации городов Александр Слобожан отметил, что Кабинет Министров уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами, Украина введет режим экономии отопления, чтобы пережить эту сложную зиму.
- Премьер-министр Украины подчеркнул, что сейчас не будут повышать тарифы на газ, отопление и электроэнергию в стране.
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