Зима будет тяжелой, ожидаются удары по инфраструктуре, – представитель ГУР Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, чего следует ожидать от зимы 2023-2024 года
Об этом он рассказал в интервью Эспрессо.
"Эта зима будет столь же тяжелой, нам нужно будет выстоять и дальше двигаться вперед. Будет много вызовов: на поле боя, будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности - это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, которые поддерживают Украину, безусловно, даст свои результаты. Украина победит", - очертил представитель украинской военной разведки.
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В то же время Андрей Юсов подчеркнул, что страна-агрессор, начиная с 24 февраля 2022 года, ничего не выполнила из задач полномасштабного вторжения, в то время как защитники Украины постоянно продвигаются вперед.
"За почти два года враг не выполнил ни одну из озвученных задач. Зато мы выполняем наши задачи, мы освобождаем наши территории и возвращаем людей", - заявил Юсов.
- Перед этим руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, каким образом построена защита неба над украинской столицей .
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