Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, пишет Радио Свобода .

По его словам, тарифы на централизованное газоснабжение и снабжение горячей водой не будут расти во время следующего отопительного сезона, хотя зима "будет сверхсложной в нашей истории".

"Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы будут стабильными. То, что касается индивидуального отопления, то на самом деле цены будут расти. Вместе с органами местного самоуправления, местными общинами мы рассматриваем поддерживающие меры, чтобы не оставить украинцев один на один с этой проблемой и чтобы было в домах тепло", – сказал министр.

По данным его министерства, в результате российских ракетных обстрелов в Украине повреждена или разрушена 331 котельная, а три предприятия теплокоммунэнерго разрушены.

Все это Украина планирует восстановить к началу отопительного сезона, добавил Чернышев.

Напомним, в мае Кабмин решил заморозить тарифы на коммунальные услуги для населения.

29 апреля правительство приняло решение, что цена на газ для населения и дальше останется без изменений - 8 грн за куб. м.

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