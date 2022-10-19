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Зима будет разной для украинских и российских солдат, темпы деоккупации не будут замедляться, - экс-директор ЦРУ

19 октября, 2022 среда
12:08
война с Россией

ВСУ могут добиться существенного прогресса в освобождении украинских территорий зимой, убежден директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах генерал Дэвид Петреус

Об этом сообщает Интерфакс.

"Украинцы на своей земле и они знают, за что они бьются, все их поддерживают, они знают, что они могут. Даже если украинским воинам надо будет где-то отдохнуть от боев, они могут обратиться к своим. Поэтому зима будет разной для украинцев и россиян. Даже зимой, я думаю, на земле будет достигнут существенный прогресс", - сказал Петреус во время дискуссии Киевского форума безопасности в среду, 19 октября.

По мнению экс-директора ЦРУ, наступления ВСУ будут успешными и это будет реальным освобождением украинских территорий.

"Я не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с наступлением зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены так же, как железнодорожные пути, как на Крымском мосту - это все благодаря использованию точных ракет и "Хаймарсов". Их логистика отброшена где-то на 70 км от фронта. Россияне находятся на оккупированных территориях, люди их ненавидят, несмотря на их варварские фильтрационные процедуры, люди сопротивляются, поэтому для россиян существует очень много проблем. Зима приближается, им даже теплой одежды не хватает, говоря уже о вооружение", - отметил Петреус.

Петреус подчеркнул, что США пытаются донести до президента РФ Владимира Путина, что ответ на применение ядерного оружия будет катастрофическим.

"Не только угрожание ядерным оружием, но и применение ядерного оружия ничего не даст Путину. Поэтому мы стараемся все вместе сказать Путину и через его ключевых советников, что ответ будет катастрофическим, и это именно то, что сказал господин Джейк Салливан, советник президента Байдена", – добавил генерал.

Петреус сказал, что одним из вариантов того, чтобы повлиять на конкретное лицо, является ответ конвенционным оружием под эгидой США и их союзников для того, чтобы российские силы, находящиеся в Украине, а также Черноморский флот были уничтожены.

"Вы знаете, что у нас есть возможности и данные разведки, и мы считаем, что это, в принципе, возможный вариант, который может произойти, не говоря о деталях конкретной ситуации, которую можно увидеть и применить уже на земле. Конечно, никаких решений пока что не принято", - сказал он.

В то же время экс-директор ЦРУ уверен, что гарантией безопасности Украины должно быть членство Украины в НАТО и статья 5 НАТО.

"Я вижу, что для устойчивых гарантий безопасности Украины должен быть путь к НАТО и, соответственно, статья 5 НАТО, и это будет гарантией безопасности Украины. Мы в прошлом считались с чувством Путина, это ни к чему хорошему не привело, теперь на это мы Не будем обращать внимания. Надо, чтобы гарантии безопасности Украины были полными, потому что без этого мы не сможем удовлетворить все нуждающиеся в Украине и помочь ей", - выразил свое мнение Петреус.

  • Напомним, начальник украинской разведки Буданов заявил, что к лету 2023 года война должна завершиться, Россия распадется и будет выплачивать Украине репарации

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