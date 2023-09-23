Зима близко: в каком состоянии наша энергетика и насколько продолжительными могут быть блэкауты

О чем в тексте:

Успела ли украинская энергосистема восстановиться за лето после массированных атак

Решится ли РФ атаковать атомные станции

Как можно защитить объекты энергетики от возможных атак

Насколько длительными могут быть отключения электроэнергии

Как города готовятся к длительным блэкаутам

Хватит ли топлива для генераторов при длительных блэкаутах.

Успела ли украинская энергосистема восстановиться за лето после массированных атак

Российская атака на энергообъекты 21 сентября – это своего рода пристрелка. И украинская, и британская разведка сходятся в том, что массированные атаки на энергосистему могут начаться в октябре. Для этого Россия на протяжении лета экономила ракеты. Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона напомнил, что в прошлом году во время самой массированной атаки РФ применила 120 ракет – в этом году они уже не смогут одновременно использовать такое количество. Впрочем, и у украинской энергосистемы уже нет такого запаса прочности, как в прошлом.

Фото: НЭК "Укрэнерго"

"Энергосистема не так надежна и с меньшим запасом прочности, чем была до прицельных ударов, но в то же время российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все – и энергетики, и Силы обороны, и потребители" – заявил руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий .

По его словам, магистральные сети были одним из самых пострадавших звеньев энергосистемы после прошлогодней ракетно-дроновой кампании России. Однако почти миллиард долларов международной помощи далии возможность Укрэнерго провести ремонты и заказать необходимое оборудование.

В то же время с пострадавшими электростанциями ситуация хуже. Практически все крупные ТЭС и ГЭС были повреждены российским террором против гражданской инфраструктуры. Некоторые объекты генерации нуждаются в тяжелых и длительных ремонтах, но Укрэнерго надеется, что план Минэнерго по ремонтам на электростанциях будет выполнен до начала отопительного сезона. Как рассказали Еспресо на одной из подвергшихся атаке тепловых электростанций, ремонты усложняет то, что на рынке практически невозможно найти отдельные комплектующие для советского оборудования, приходится ждать, пока его изготовят под заказ, а это занимает порой несколько месяцев.

Основная цель РФ – трансформаторные станции. На АЭС не решатся

"Зима однозначно будет тяжелой. Конечно, вопрос физической защиты объектов атомной инфраструктуры – исключительно для служебного пользования. Могу сказать, что усилилась, – говорит в комментарии Еспресо председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2017-2021 гг. Григорий Плачков. "До сих пор россияне не били по нашей атомной инфраструктуре. Они понимают, что аварийная ситуация на атомной станции может привести к катастрофическим последствиям не только для Украины, но и для их территорий. Ведь тогда придется по розе ветров гадать, куда полетит радиоактивное облако. думаю, Южноукраинскую, Ривненскую и Хмельницкую АЭС не будут трогать".

В то же время эксперт не исключает повторения ситуации, которая произошла в прошлом году: из-за сильных повреждений украинская энергосистема разъединилась, и поэтому атомные электростанции пошли в состояние холодного останова.

"Такой вариант возможен. Но напрямую судить по АЭС, они, пожалуй, не будут. Хотя от россиян можно ожидать всего, – говорит Григорий Плачков. – Атомные электростанции – это не маневровые мощности (они не могут резко увеличивать или уменьшать мощность в зависимости от потребления). Это базовая электроэнергия. В прошлом году более 50% всей энергетики обеспечивали именно АЭС и очень важно, чтобы АЭС работали стабильно. Ведь от них зависит базовая нагрузка. Но если будут готовить по подстанциям и линиям электропередачи, то прошлогодний сценарий с разделением энергосистемы на маленькие куски – региональные энергосистемы – он возможен. А потом Укрэнерго снова будет собирать эти куски вместе в единую энергосистему".

Несмотря на то, что украинским энергетикам в прошлом году удалось оперативно восстанавливать электроснабжение после обстрелов, далеко не все поврежденное оборудование удалось восстановить или заменить.

"Быстрые ремонты – это сложный вопрос. Трансформатор напряжением 750/330 вКв – это уникальное оборудование. Если он выходит из строя, то его изготовление занимает от 9 месяцев до года, – говорит Плачков. – В Украине на один квадратный километр наибольшее скопление сетей разной вольтажности. В Укрэнерго сделали и делают фантастическую работу. В мире ни у кого нет такой практики, как у украинских энергетиков".

Фото: НЭК "Укрэнерго"

Как можно защитить объекты энергетики от атак врага

"Электроэнергетика по определению является уязвимым сектором. Скажем, одна подстанция – это несколько гектаров оборудования, чувствительного к физическим воздействиям. Можно пытаться поставить какие-то блоки, но вы такую территорию не сможете защитить от ракет, – заявил Еспресо руководитель ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. - Конечно, есть потребность и в физической охране таких объектов от диверсий, но на самом деле вся надежда на противовоздушную оборону. Тут нельзя винить Укрэнерго, что они что-то не сделали, чтобы усилить безопасность станций и подстанций".

Военный эксперт, командующий Аэромобильными войсками Украины (1998–2005) Иван Якубец убежден: противовоздушная оборона важна, но она далеко не на первом месте.

"Прежде всего, нужно уничтожать производственные мощности врага, на которых производят ракеты и дроны, - говорит Иван Якубец в комментарии Еспресо. - Наша разведка должна идти туда и уничтожать эти объекты: взрывать, устраивать пожары и т.д. Далее нужно уничтожать средства доставки ракет: самолеты и команды, которые их запускают Вот сейчас они бьют из Ахтырска, с побережья Азовского моря. Почти с одной и той же стороны бьют и бьют. Туда надо слать людей, которые будут уничтожать там эти средства, сбивать самолеты, хотя сбивать трудно - мы их не достанем, так что надо ехать и уничтожать на аэродромах, третье - надо усиливать противовоздушную оборону, но это последний пункт, а не первый. К сожалению, у нас это стоит первым пунктом, поэхтому мы мучимся и получаем потери. Надо идти к врагу и бить его на его земле".

Надо быть готовым, что света не будет не несколько часов, а несколько дней, а то и недель.

Даже если представить идеальную ситуацию, что украинские Силы обороны до зимы уничтожат все российские самолеты и корабли, с которых запускают ракеты по территории Украины, плановых отключений электроэнергии зимой не избежать. Украинская энергосистема истощена, а с потерей Запорожской АЭС мы потеряли 6 МВт мощности. Это самая большая АЭС в Европе. Она имеет 6 энергоблоков. Ривненская имеет – 4 энергоблока, Южноукраинская – 3, Хмельницкая – 2.

"Детальная информация о производстве электроэнергии, ее распределении и структуре генерации закрыта, поэтому здесь делать точные прогнозы сложно. Вместе с тем НКРЭКУ утверждало прогнозный баланс на конец года и на начало следующего, - он отрицательный. То есть дефицит электроэнергии зимой будет в любой ситуации, - говорит Святослав Павлюк.- То есть даже без обстрелов нам придется импортировать электричество из ЕС, чтобы покрыть дефицит. Но сможем мы это делать только если у нас будет такая техническая возможность.То есть если "лапти" будут снова обстреливать, об импорте говорить сложно ".

Фото: скрин с видео

В любом случае областям, которые ближе к границам с Польшей и Словакией, будет легче, чем прифронтовыми. В конце концов, энергосеть в прифронтовых регионах уязвимее обстрелов, ведь ее можно "достать" не только ракетами, но и артиллерией.

"Еще один фактор, который нужно принимать во внимание – финансовое состояние энергетики. Вся наша ситуация с дотированными тарифами и на электричество, и на газ приводит к тому, что государственные компании, которые поставляют их, фактически дотируют тариф для населения в нереальных объемах, – говорит Святослав Павлюк. – Если до войны 60% электричества потребляла промышленность, а 40% население, то сейчас промышленность упала на 30%. Именно население потребляет больше всего, а дотировать его некому. Поэтому финансовая ситуация энергетического сектора очень печальна. Поэтому если мы говорим о закупке электроэнергии из ЕС, зимой она может стоить 10-15 грн за кВт. Мы готовы столько платить?"

Следовательно, уже сейчас эксперты сходятся на том, что отключение света на 4-6 часов по графику – очень оптимистичный сценарий. Этой зимой отключения будут продолжительнее. Мэр Львова Андрей Садовый вообще заявил, что город должен быть готов к тому, что света может не быть неделями.

"В начале 2022 года наша энергетическая система имела семикратный запас прочности. По состоянию на сегодня имеем двукратный запас прочности. Этот двукратный запас можно очень легко потерять, – заявил Андрей Садовый. – Мы имеем определенный запас прочности с точки зрения наших коммунальных предприятий, но без электроснабжения выживать будет сложно. Поэтому нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два вообще без электроснабжения. Это не шутка, я это говорю на полном серьезе".

Как города готовятся к длительным блэкаутам

"Самые сложные моменты для городов: обеспечение центрального отопления и водоснабжения в условиях длительного блекаута. Города активно готовятся к блекаутам в пределах своих финансовых возможностей: ставят генераторы на водоканалах, чтобы обеспечить минимальную электропотребность, чтобы было снабжение водой. Ставят также солнечные панели. Очевидно, зимой этих мощностей не хватит, но это тоже направление, в которое нужно двигаться, - рассказывает Святослав Павлюк.- Есть отдельные города, которые проложили отдельные сети для коммунальных предприятий, чтобы запустить один мощный генератор, который будет заживлять все котельные, насосные станции и телефонные вышки. Кажется, в Ковеле такое уже сделали. Во Львове все водозаборы прикрыли генераторами. Житомир закольцевал городскую систему теплоснабжения. То есть города готовятся к этому в ситуации, когда не хватает оборудования, людей и денег".

В городах, где есть центральное водоснабжение, генераторы на насосных станциях будут обеспечивать подачу воды по крайней мере в первые этажи. А уже от ОСМД зависит, позаботятся ли они о кранах в подвалах, чтобы жители верхних этажей могли набирать воду.

Из опыта прошлой зимы в самой сложной ситуации были помещения, где и отопление, и приготовление пищи, только на электричестве. Подача газа происходила даже при отсутствии света. Операторы распределения газа уверят – и этой зимой перебоев с доставкой газа в дома не должно быть: диспетчерские и газораспределительные станции обеспечены генераторами.

Хватит ли в Украине горючего, если все перейдут на генераторы

С начала войны в Украину ввезли сотни тысяч генераторов разной мощности. И возникает вопрос, хватит ли нам горючего, если они все будут одновременно работать.

В прошлом году в одном из видеообращений городской голова Луцка Игорь Полищук заявил, что для того, чтобы обеспечить электричеством один из городских котельных, необходим генератор мощностью 1,2 МВт, потребляющий около 6000 литров горючего в сутки.

"Украина практически не производит собственного бензина и дизеля, он у нас весь импортный, поставки давно отлажены. Но поскольку упало потребление горючего из-за падения промышленности, и несколько миллионов украинцев выехали за границу, думаю, особых проблем с его поставкой не будет. В конце концов, рост цен на бензин и дизель также будет сдерживать спрос", – говорит Святослав Павлюк.

Между тем, Андрей Садовый убежден, что проблемы с оперативной доставкой горючего для генераторов могут возникнуть, поэтому в городе задумали о приобретении собственных бензовозов, чтобы развозить горючее.

"Вопрос заправки генераторов дизелей, вопрос транспортировки воды - должна быть такая опция. Потому что мы надеемся, что мы возьмем без проблем, Окко нам даст. Когда будет сложная ситуация, спрос будет в сто раз больше. А город должен иметь все свое. Надо готовиться до сложных периодов”, – заявил Андрей Садовый на сессии городского совета.

Фото: Виталий Коваль

Проблема усложняется тем, что многие коммунальные предприятия покупают топливные карты. Фактически оплачивают определенный объем горючего, хранящегося в сетях АЗС и отоваривают их при необходимости. Однако если одновременно многие покупатели захотят выбрать большие объемы горючего, перебои могут возникнуть. Впрочем, тогда военные администрации совместно с поставщиками будут определять приоритетность: в первую очередь горючее будут выбирать более "критические" из объектов критической инфраструктуры: экстренные службы, медицинские учреждения с реанимационными отделениями, водоканалы и т.д.