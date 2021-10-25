Зидан резко отказался от работы в "Манчестер Юнайтед"
Екстренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не планирует работать в английском "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Зидан не планирует трудоустраиваться в "Манчестер Юнайтед", если из клуба уйдет Уле-Гуннар Сульшер. Французский тренер не намерен возглавлять ни один клуб в ближайшее время, он хочет отдохнуть от работы.
По информации источника, только два предложения могут заставить Зидана взяться за работу - ПСЖ и сборная Франции.
49-летний Зинедин Зидан вернулся в "Реал" в марте 2019 и привел команду к чемпионскому титулу в сезоне 2019/2020. До этого он тренировал "Реал" с 2016 до 2018 года. За это время француз получил с клубом 9 трофеев. Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.
В конце прошлого сезона Зидан подал в отставку и до сих пор остается безработным.
- 27 мая француз Зинедин Зидан решил подать в отставку с поста главного тренера мадридского "Реала".
- 24 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу"Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0: 5.
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