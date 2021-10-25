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Зидан резко отказался от работы в "Манчестер Юнайтед"

25 октября, 2021 понедельник
22:56
Спорт

Екстренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не планирует работать в английском "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Зидан не планирует трудоустраиваться в "Манчестер Юнайтед", если из клуба уйдет Уле-Гуннар Сульшер. Французский тренер не намерен возглавлять ни один клуб в ближайшее время, он хочет отдохнуть от работы.

По информации источника, только два предложения могут заставить Зидана взяться за работу - ПСЖ и сборная Франции.

49-летний Зинедин Зидан вернулся в "Реал" в марте 2019 и привел команду к чемпионскому титулу в сезоне 2019/2020. До этого он тренировал "Реал" с 2016 до 2018 года. За это время француз получил с клубом 9 трофеев. Под руководством Зидана "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

В конце прошлого сезона Зидан подал в отставку и до сих пор остается безработным.

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Уле-Гуннар Сульшер
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2021, понедельник
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