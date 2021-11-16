Зидан ответил на предложение тренировать "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает AS .

По информации издания, "Манчестер Юнайтед" не удается договориться с Зиданом о назначении на должность главного тренера. 49-летний француз не заинтересован в этой работе, поскольку намерен стать главным тренером сборной Франции. В этой должности он рассчитывает заменить Дидье Дешама, который может покинуть команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года.

Манчестер Юнайтед тренирует норвежец Уле-Гуннар Сульшер, под руководством которого

клуб идет на шестом месте в чемпионате Англии