Зидан ответил на предложение тренировать "Манчестер Юнайтед"
Французский тренер Зинедин Зидан отказался возглавить английский "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает AS .
По информации издания, "Манчестер Юнайтед" не удается договориться с Зиданом о назначении на должность главного тренера. 49-летний француз не заинтересован в этой работе, поскольку намерен стать главным тренером сборной Франции. В этой должности он рассчитывает заменить Дидье Дешама, который может покинуть команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.
Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года.
Манчестер Юнайтед тренирует норвежец Уле-Гуннар Сульшер, под руководством которого
клуб идет на шестом месте в чемпионате Англии
- 10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник , являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива"
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