Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не собирается на работу в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.
Боссы МЮ видели Зинедина Зидана, как идеального кандидата на должность главного тренера клуба из Манчестера. Англичане не уверены, что продолжат сотрудничество с Уле-Гуннаром Сульшером из-за неудовлетворительных результатов команды.
Зидан сообщил боссам "Манчестер Юнайтед", что сейчас не готов к работе в АПЛ. Французский тренер хочет отдохнуть от работы до лета.
Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан не заинтересован в этой работе, поскольку намерен стать главным тренером сборной Франции. В этой должности он рассчитывает заменить Дидье Дешама, который может покинуть команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.
Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года.
Манчестер Юнайтед тренирует норвежец Уле-Гуннар Сульшер, под руководством которого клуб сейчас на шестом месте в чемпионате Англии.
- 10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива"
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