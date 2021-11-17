Зидан отказался тренировать "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.



Боссы МЮ видели Зинедина Зидана, как идеального кандидата на должность главного тренера клуба из Манчестера. Англичане не уверены, что продолжат сотрудничество с Уле-Гуннаром Сульшером из-за неудовлетворительных результатов команды.



Зидан сообщил боссам "Манчестер Юнайтед", что сейчас не готов к работе в АПЛ. Французский тренер хочет отдохнуть от работы до лета.



Ранее сообщалось, что 49-летний Зидан не заинтересован в этой работе, поскольку намерен стать главным тренером сборной Франции. В этой должности он рассчитывает заменить Дидье Дешама, который может покинуть команду после чемпионата мира-2022 в Катаре.



Последним местом работы Зидана был мадридский "Реал", из которого он уволился в мае 2021 года.



Манчестер Юнайтед тренирует норвежец Уле-Гуннар Сульшер, под руководством которого клуб сейчас на шестом месте в чемпионате Англии.

10 ноября сообщалось, что новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" может стать немец Ральф Рангник, являющийся руководителем по спорту и развитию московского "Локомотива"