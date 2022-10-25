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Зидан объявил о возобновлении тренерской карьеры

25 октября, 2022 вторник
13:06
Спорт

Француз Зинедин Зидан заявил, что в скором времени возобновит карьеру футбольного тренера

Об этом сообщает RMC Sport .

По словам Зидана, до его возвращения в футбол осталось ждать совсем немного.

"Я не скучаю по футболу, ведь осталось недолго ждать. Подождем, немного подождем. Когда меня увидите? Скоро, очень скоро", - пообещал Зидан, который все еще без работы после отставки с должности главного тренера испанского "Реала" в июне 2021 года.

50-летний Зинедин Зидан тренировал мадридцев с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За это время француз получил с клубом 11 трофеев. Под руководством француза "Реал" трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Ожидается, что после чемпионата мира - 2022 Зинедин Зидан заменит в должности главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

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