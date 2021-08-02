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Главная Культура Зибров просит Нацсовет разобраться с "Интером" из-за перевода на русский рекламы концерта Винника

Зибров просит Нацсовет разобраться с "Интером" из-за перевода на русский рекламы концерта Винника

2 августа, 2021 понедельник
09:47
Культура Зибров

Певец Павел Зибров раскритиковал телеканал "Интер" из-за русского перевода рекламы концерта исполнителя Олега Винника

Об этом он написал в Facebook.

Зибров заявил, что слова исполнителя в оригинале были на украинском языке, но диктор перевел прямую речь на русский.

"Сегодня моему возмущению нет предела и не хватает слов на украинском языке. Переключал телевизионные каналы и случайно попал на рекламу концерта Олега Винника на канале" Интер ", Реклама, которая звучала из уст Олега на украинском языке, и также бегущая строка, и его прямая речь тоже на украинском и вдруг ... За кадром голос диктора все это переводит на русский язык ", - сказал он.

Зибров напомнил, что это нарушение языкового закона.

"Скажите, пожалуйста, граждане Украины не понимают украинский язык, или этот концерт будет транслироваться в Воронеже, или Ростове?", - спросил он у гендиректорки Inter Media Group Анны Безлюдной.

Зибров призвал Нацсовет по телевидению и радиовещанию проанализировать рекламу концерта.

  • Телеканал "1 + 1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако зрители начали выражать в соцсетях недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на язык. 22 июля сериал транслировали на русском.
  • Народный депутат Николай Княжицкий публично обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой отреагировать на нарушение закона о языке.
  • Группа "1 + 1 медиа" сообщила, что транслировать русскоязычные фильмы и сериалы на языке оригинала , а на украинском переходить постепенно

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Павел Зибров
Олег Винник
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