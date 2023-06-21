Об этом сообщил генеральный продюсер фестиваля Алексей Гладушевский в Facebook.

Победу в национальном конкурсе одержала короткометражная документальная лента "Чернобыль 22" режиссера Алексея Радинского. Фильм рассказывает об оккупации Чернобыльской АЭС россиянами весной 2022 года. Лента основана на показаниях работников ЧАЭС и зоны отчуждения.

Отмечается, что "Чернобыль 22" был создан в рамках проекта The Reckoning Project: Ukraine Testifies ("Свидетельствует Украина"), который собирает доказательства военных преступлений россиян в Украине и передает данные в международные суды. Режиссер получил фестивальную награду и приз в $500.

В международном конкурсе награду получил фильм "Кто ты, Филипп?" польского режиссера Михала Квечинского. Также фильм получил статуэтку и приз $1000.

"Лента касается темы Холокоста и рефлексирует над одной из величайших трагедий в истории человечества необычным способом. В центре враждебной Германии польский еврей удачно выдает из себя француза, чтобы коварно мстить нацистам собственным способом", - написал Гладушевский.

Специальный приз фестиваля получил фильм "Мой сосед Адольф" израильского режиссера Леона Прудовского. Он рассказывает об одиноком мужчине, по фамилии Польски, который пережил Холокост и бежал в Колумбию. Впрочем, мужчина начинает подозревать, что его новый сосед – Адольф Гитлер, которому также удалось скрыться. Фильм получил больше всего баллов за зрительским голосованием после фильма "Кто ты, Филипп?".

Также особое отличие, введенное фестивалем в партнерстве с Южно-Шведской Кинокомиссией, получил фильм "Годовщина" Анны Гончаровой. Представители победного проекта получат грант на двухдневную поездку в Южную Швецию с возможностью познакомиться с региональной киноиндустрией.

В этом году лауреаты фестивальных конкурсов получили от организаторов кинособытия железные статуэтки, прообразом которых стал вдохновитель фестиваля Иван Миколайчук и его персонаж из фильма "Пропала грамота".