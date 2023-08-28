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Жюльен и его непревзойденные рецепты
Жюльен – традиционная горячая закуска из французской кухни. Она подается порционно в традиционных кокотницах. По классическому рецепту жульен готовят исключительно с шампиньонами, запекая все в нежном соусе бешамель. Сегодня существует много вариаций приготовления. И все они – очень вкусные
Жюльен – классический рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе – полкилограмма
- сметана – 250 г
- шампиньоны - 300 г
- молоко – 370 мл
- лук – 200 г
- растительное масло – 50 мл
- твердый сыр – 200 г
- пшеничная мука – 20 г
- сливочное масло – 30 г
- соль, молотый черный перец
Фото: gettyimages
Пошаговый рецепт приготовления:
- Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности
- добавляем грибы
- жарим до тех пор, пока не испарится вся жидкость
- нарезаем куриное филе полосками
- обжариваем на масле до золотистой корочки
- растапливаем 30 грамм сливочного масла
- добавляем муку
- перемешиваем пока мука не станет темнеть
- понемногу добавляем молоко
- перемешиваем венчиком до густого соуса
- солим
- когда соус загустеет, добавляем сметану.
- размешиваем
- смешиваем грибы с курицей
- добавляем в соус
- перчим
- держим еще пару минут на огне
- перекладываем бешамель с курицей и грибами в кокотнице
- посыпаем их натертым сыром
- отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов
- запекаем около получаса, пока на сыре не появится румяная корочка.
Фото: gettyimages
Жюльен с грибами и сметаной в духовке.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200 г
- сметана – 100 г
- лук репчатый – 150 г
- растительное масло – 1 стол.
- твердый сыр – 80 г
- соль – полчайной ложки
- пшеничная мука – одна столовая ложка
- вода – 50 мл
Фото: vkuso
Пошаговый рецепт приготовления:
- чистим, моем, просушиваем и нарезаем грибы
- нарезаем лук мелкими кубиками
- наливаем в сковороду масло
- разогреваем
- обжариваем лук на среднем огне до прозрачности, помешивая
- добавляем нарезанные шампиньоны
- жарим на умеренном огне, помешивая время от времени
- через 10 минут солим
- продолжаем жарить еще 10 минут до готовности и испарения влаги
- перекладываем со сковороды жареные с луком грибы в формочки
- насыпаем муку на сухую сковороду
- поджариваем на минимальном огне три минуты, постоянно помешивая.
- когда мука станет золотистой, добавляем сметану.
- муку со сметаной хорошо размешиваем
- вливаем в сковороду фильтрованную теплую воду
- тщательно перемешиваем сметанную массу до однородности.
- доводим ее до кипения
- горячим сливочным соусом заливаем грибную массу в формочках
- натираем на большой терке твердый сыр
- покрываем каждую порцию грибов слоем твердого сыра
- ставим заполненные формы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
- запекаем жульен около 15 минут
- формы с горячим жульеном достаем из духовки
- посыпаем сверху измельченной зеленью (укроп, петрушка)
Жюльен с курицей и грибами на сковороде.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- грибы шампиньона – 300 г
- сливки (20%) – 200 г
- лук репчатый – одна штука
- сыр твердый – 200 г
- перец черный молотый
- соль
- масло – две столовые ложки
Фото: youtube
Пошаговый рецепт приготовления:
- моем куриное филе
- сушим
- нарезаем небольшими кусочками
- разогреваем в сковороде масло
- обжариваем мясо до полуготовности
- нарезаем мелко лук
- добавляем к курице
- обжариваем еще три минуты
- шампиньоны нарезаем тонкими пластинами
- всыпаем грибы в мясо
- когда выпарится влага из грибов – солим и перчим
- обжариваем мясо с грибами и луком еще пять минут
- заливаем сливками и немного прогреваем на медленном огне
- посыпаем сыром
- тушим жюльен под закрытой крышкой, пока сыр не расплавится
- оставляем томиться на медленном огне еще три-четыре минуты.
Приятного аппетита!
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