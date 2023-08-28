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Жюльен и его непревзойденные рецепты

28 августа, 2023 понедельник
18:00

Жюльен – традиционная горячая закуска из французской кухни. Она подается порционно в традиционных кокотницах. По классическому рецепту жульен готовят исключительно с шампиньонами, запекая все в нежном соусе бешамель. Сегодня существует много вариаций приготовления. И все они – очень вкусные

Жюльен – классический рецепт

Ингредиенты:

  • куриное филе – полкилограмма
  • сметана – 250 г
  • шампиньоны - 300 г
  • молоко – 370 мл
  • лук – 200 г
  • растительное масло – 50 мл
  • твердый сыр – 200 г
  • пшеничная мука – 20 г
  • сливочное масло – 30 г
  • соль, молотый черный перец

Жульєн

Фото: gettyimages

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности
  • добавляем грибы
  • жарим до тех пор, пока не испарится вся жидкость
  • нарезаем куриное филе полосками
  • обжариваем на масле до золотистой корочки
  • растапливаем 30 грамм сливочного масла
  • добавляем муку
  • перемешиваем пока мука не станет темнеть
  • понемногу добавляем молоко
  • перемешиваем венчиком до густого соуса
  • солим
  • когда соус загустеет, добавляем сметану.
  • размешиваем
  • смешиваем грибы с курицей
  • добавляем в соус
  • перчим
  • держим еще пару минут на огне
  • перекладываем бешамель с курицей и грибами в кокотнице
  • посыпаем их натертым сыром
  • отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов
  • запекаем около получаса, пока на сыре не появится румяная корочка.

Жульєн

Фото: gettyimages

Жюльен с грибами и сметаной в духовке.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 200 г
  • сметана – 100 г
  • лук репчатый – 150 г
  • растительное масло – 1 стол.
  • твердый сыр – 80 г
  • соль – полчайной ложки
  • пшеничная мука – одна столовая ложка
  • вода – 50 мл

Жульєн з грибами в духовці

Фото: vkuso

Пошаговый рецепт приготовления:

  • чистим, моем, просушиваем и нарезаем грибы
  • нарезаем лук мелкими кубиками
  • наливаем в сковороду масло
  • разогреваем
  • обжариваем лук на среднем огне до прозрачности, помешивая
  • добавляем нарезанные шампиньоны
  • жарим на умеренном огне, помешивая время от времени
  • через 10 минут солим
  • продолжаем жарить еще 10 минут до готовности и испарения влаги
  • перекладываем со сковороды жареные с луком грибы в формочки
  • насыпаем муку на сухую сковороду
  • поджариваем на минимальном огне три минуты, постоянно помешивая.
  • когда мука станет золотистой, добавляем сметану.
  • муку со сметаной хорошо размешиваем
  • вливаем в сковороду фильтрованную теплую воду
  • тщательно перемешиваем сметанную массу до однородности.
  • доводим ее до кипения
  • горячим сливочным соусом заливаем грибную массу в формочках
  • натираем на большой терке твердый сыр
  • покрываем каждую порцию грибов слоем твердого сыра
  • ставим заполненные формы в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.
  • запекаем жульен около 15 минут
  • формы с горячим жульеном достаем из духовки
  • посыпаем сверху измельченной зеленью (укроп, петрушка)

Жюльен с курицей и грибами на сковороде.

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • грибы шампиньона – 300 г
  • сливки (20%) – 200 г
  • лук репчатый – одна штука
  • сыр твердый – 200 г
  • перец черный молотый
  • соль
  • масло – две столовые ложки

Жульєн на сковороді

Фото: youtube

Пошаговый рецепт приготовления:

  • моем куриное филе
  • сушим
  • нарезаем небольшими кусочками
  • разогреваем в сковороде масло
  • обжариваем мясо до полуготовности
  • нарезаем мелко лук
  • добавляем к курице
  • обжариваем еще три минуты
  • шампиньоны нарезаем тонкими пластинами
  • всыпаем грибы в мясо
  • когда выпарится влага из грибов – солим и перчим
  • обжариваем мясо с грибами и луком еще пять минут
  • заливаем сливками и немного прогреваем на медленном огне
  • посыпаем сыром
  • тушим жюльен под закрытой крышкой, пока сыр не расплавится
  • оставляем томиться на медленном огне еще три-четыре минуты.

Приятного аппетита!

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