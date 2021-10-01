Жуткий Роналду, зомби-фанаты и странный Месси: пользователи в сети уничтожили новую видеоигру о футболе. Фотоподборка

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На днях в свет вышел релиз новой видеоигры от компании Konami - eFootball 2022. Это ребрендинг знаменитой серии игр PES, которая славилась своим качеством графики и реалистичностью.



eFootball совсем не похож на своего предшественника. Пользователи, которые приобрели игру, жалуются на многочисленные ошибки в "моделях" футболистов, а также на "баги", которые постоянно возникают в матчах.



Фанаты уже прозвали eFootball 2022 наихудшим симулятором футбола в истории. На сервисе Steam игра получила только 9% положительных отзывов. Что исторически низкой оценкой, которая бьет все антирекорды.



Подборка смешных скриншотов и видео из сети:





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Видео "багов" в eFootball:

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