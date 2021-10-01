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Главная Спорт Жуткий Роналду, зомби-фанаты и странный Месси: пользователи в сети уничтожили новую видеоигру о футболе. Фотоподборка

Жуткий Роналду, зомби-фанаты и странный Месси: пользователи в сети уничтожили новую видеоигру о футболе. Фотоподборка

1 октября, 2021 пятница
23:57
Спорт eFootball

Фанаты в сети делятся смешными и странными скриншотами с нового футбольного симулятора eFootball 2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На днях в свет вышел релиз новой видеоигры от компании Konami - eFootball 2022. Это ребрендинг знаменитой серии игр PES, которая славилась своим качеством графики и реалистичностью.

eFootball совсем не похож на своего предшественника. Пользователи, которые приобрели игру, жалуются на многочисленные ошибки в "моделях" футболистов, а также на "баги", которые постоянно возникают в матчах.

Фанаты уже прозвали eFootball 2022 наихудшим симулятором футбола в истории. На сервисе Steam игра получила только 9% положительных отзывов. Что исторически низкой оценкой, которая бьет все антирекорды.

Подборка смешных скриншотов и видео из сети:


Настоящие фанаты-зомби пришли посмотреть футбол


Роналду выглядит очень жутко


"А голову ты дома не забыл?"


Жутких Роналду много не бывает


Арбитрам также надо отдыхать! В газоне?


Кажется, что Томас Мюллер чувствую себя птицей


Рубен Диаш уверенно вступил в единоборство


Левандовски уже готов выигрывать "Золотой мяч" в этом году


Странный Месси. Что он увидел?

Видео "багов" в eFootball:

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