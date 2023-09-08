Журналисты зафиксировали зятя экс-депутата Червоненка на вилле российского олигарха в Женеве

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Журналисты зафиксировали Алексея Кавилина на вилле российского подсанкционного олигарха Вячеслава Кантора в Женеве. В то же время он заявил, что не помнит, был ли в доме Кантора и заявил, что "это невозможно".

Кавилин является экс-управляющим главным управлением государственной фискальной службы в Киевской области и зятем Евгения Червоненка, который сейчас якобы имеет отношение к ГУР.

Червоненко на вопрос о своем зяте заявил, что "не любит, когда подсматривают в трусы". По словам экс-депутата, Кавилина и Кантора связывают долгие годы отношений. В частности, Червоненко был вице-президентом Европейского еврейского конгресса, а Кантор – президентом этого объединения.

Евгений Червоненко также заверил, что его зять работает и живет в Украине. Экс-депутата намекнул, что его зять не без причины уезжает из Украины с помощью официальных разрешений.

По информации УП, зять Червоненко с начала года 5 раз уезжал из Украины, в том числе за письмами ГУР. Во время одной из поездок Кавилин останавливался в доме подсанкционного олигарха Кантора.

Кто такой Евгений Червоненко

С 2002 по 2005 год Червоненко был народным депутатом от блока Виктора Ющенко. С 4 февраля по 28 сентября 2005 был министром транспорта и связи Украины в правительстве Юлии Тимошенко. С 8 декабря 2005 по 24 декабря 2007 года – председатель Запорожской областной государственной администрации.

В феврале 2022 года Червоненко заявлял, что Россия нападет на Украину "лишь в случае атаки самого Киева", данные о возможном вторжении называл "информационной операцией США". Назвал войну на Донбассе "гражданской", а также утверждал , что "не могут быть миллионы людей террористами", отрицая оккупацию Донбасса. В эфирах неоднократно опрокидывал ответственность за развязывание войны на украинские власти. Систематически пропагандировал возобновление сотрудничества с Россией. Российские СМИ регулярно цитировали эфиры Червоненко, где он заявлял о "перевороте 2014 года", признавал "ДНР/ЛНР". В октябре 2021 года заявил, что Зеленский "пренебрег возможностью наладить отношения с Путиным, поскольку не поздравил его с Днем рождения".

Также бывший министр находится в реестре предателей от движения "Честно ".