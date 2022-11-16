Об этом сообщает delo.ua.

Формально атака на 40% Полтавского ГОКа компании Ferrexpo plc совершена со стороны четырех оффшорных компаний: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited и Calefort Developments Limited. Эти оффшоры СМИ неоднократно связывали с российскими бизнесменами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, так или иначе связанным с Кремлем и на которые наложены санкции.

Информационный ресурс LB.UA в декабре прошлого годаписал , что Александр Бабаков, действующий депутат российской Госдумы. В 2014 году голосовал за аннексию Крыма, и сейчас находится под санкциями США и ЕС. Евгений Гинер – президент футбольного клуба ЦСКА, Москва. Как было установлено, к атаке на 40% акций Полтавского ГОКа компании Ferrexpo plc также присоединился (или даже инициировал) и Игорь Коломойский, имеющий с Жеваго давний бизнес-конфликт.

Регистрационные данные по всем четырем оффшорным компаниям указывают , что директором каждой из них является София Исидора Сиачинян (Sofia Isidorou Siachinian). Она занимает эти должности как минимум с 2016 года.

И как можно убедиться из открытых источников, София Исидора Сиачинян тесно связана с Игорем Коломойским и его активами.

Известно, что София Исидора с 2017 года является директором зарегистрированной в Великобритании подставной компании Ariana Business Limited. Как сообщали СМИ, из- за этой компании Игорь Коломойский контролировал добывающую компанию "Укрнефтебурение" (во времена Януковича он терял контроль над ней, но после Революции достоинства восстановил его). Она же указана бенефициаром украинских компаний "Викор М" и "Вериса", которые, по данным YouControl, имеют отношение к группе "Приват". Можно было бы назвать все это стечением обстоятельств, но подобных совпадений в таком количестве существовать не может.

Кроме того, София Исидора является секретарем зарегистрированной на Кипре компании Sunaltezza Consulting Ltd. С октября 2017 года эта компания на 100% принадлежит другой оффшорной компании – Grizal Enterprises Ltd, которая, в свою очередь, принадлежит Геннадию Боголюбову – давнему бизнес-партнеру Игорю Коломойскому.

Существуют и другие связи между Коломойским и группой компаний, которые через суды 20 лет спустя пытаются получить 40% акций Полтавского ГОКа компании Ferrexpo plc и лишить ее вложенных иностранных инвестиций. В начале этого года бывший заместитель Министра информационной политики Дмитрий Золотухин подробно о них писал .

Таким образом, информация из открытых источников подтверждает, что атака на Полтаский ГОК компании Ferrexpo plc инициирована Игорем Коломойским.

О влиянии Коломойского на данное делотакже писали СМИ . В частности, одной из судей апелляционного суда, на которую связанные с Коломойскими оффшорные компании пытались передать это дело, была Марина Барсук. Эта судья является супругой адвоката Виктора Барсука, который, по данным Следствие Инфо , работает в офисе Игоря Коломойского. После скандала, разгоревшегося в результате публикаций, Марина Барсук отстранилась от рассмотрения дела. Вместо нее рассмотрение дела назначили судьи Людмиле Кропивной, которую всеукраинский журнал "Корупционер в Украине" поставил на второе место среди коррумпированных судей, и недавно из непонятных доходов приобрела большой дом и земельный участок в Конче-Заспе.

Как результат, Игорь Коломойский с помощью коррумпированных судей достаточно красноречиво и неоднозначно сигнализирует всему миру и иностранным инвесторам, что может случиться с вложенными инвесторами средствами в Украине.

Защита иностранных инвестиций?

Необходимость иностранных инвестиций для развития украинской экономики очевидна всем. Именно поэтому руководство государства, собственно, выступает перед всеми инвесторами и встречается с председателями крупнейших инвестиционных компаний мира. Вложение средств в Украину сейчас чревато вполне понятными рисками, связанными с военной агрессией России и масштабными разрушениями гражданской инфраструктуры по всей стране.

Но кроме внешних рисков, прямо сейчас Украина демонстрирует всему миру, насколько беззащитным может быть иностранный инвестор внутри нашей страны. Изменить это может Верховный суд Украины. Но сможет ли он защитить иностранных инвесторов и их инвестиции в Украине, покажет время и решения, которые Верховным судом будут приняты.

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