Журналисты возмущены ответом министерства Ткаченко об участии в марафоне ведущих с каналов Медведчука

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В пятницу вечером на сайте МКИП появилось сообщение, в котором ведомство призвало медиасообщество "не разжигать конфликты", а об одиозных ведущих написало, что "они перешли на сторону Украины".

Журналист Вадим Карпяк, который стал одним из инициаторов обращения, на своей странице в facebook пишет: "Интереснее всего выглядит вот эта цитата из ответа: «Сегодня нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте для отстаивания нашей государственности и победы над российскими захватчиками». То есть специалисты с многолетней пророссийской позицией им нужны, а специалисты с каналов Прямой, Еспресо и 5-й, исчезнувших из эфирного цифрового вещания, им оказались не нужны".

Отар Довженко также отреагировал на позицию министерства "сегодня нам нужен каждый человек"

"Да, господин министр. Если он с каналов Медведчука. А вот 5-му каналу, Прямому и Еспресо можно только ретранслировать ваш марафон в полном объеме.

Как известно, украинские медийные организации и журналисты обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой отстранить от эфира общенационального марафона ведущих, ранее распространявших пророссийскую пропаганду.

В частности, речь идет о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наташе Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец и Анастасии Даугуле.

12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.

14 мая журналистка Суспильного Мирослава Барчук возмутилась , что Министерство культуры и информационной политики оправдывает присутствие бывших ведущих каналов Виктора Медведчука в национальном телемарафоне.

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