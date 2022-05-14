Журналисты возмущены ответом министерства Ткаченко об участии в марафоне ведущих с каналов Медведчука
Украинские журналисты возмущены ответом Министерства культуры и информационной политики на их обращение по поводу неприемлемости участия в едином марафоне ведущих с телеканалов Медведчука
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу вечером на сайте МКИП появилось сообщение, в котором ведомство призвало медиасообщество "не разжигать конфликты", а об одиозных ведущих написало, что "они перешли на сторону Украины".
Журналист Вадим Карпяк, который стал одним из инициаторов обращения, на своей странице в facebook пишет: "Интереснее всего выглядит вот эта цитата из ответа: «Сегодня нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте для отстаивания нашей государственности и победы над российскими захватчиками». То есть специалисты с многолетней пророссийской позицией им нужны, а специалисты с каналов Прямой, Еспресо и 5-й, исчезнувших из эфирного цифрового вещания, им оказались не нужны".
Отар Довженко также отреагировал на позицию министерства "сегодня нам нужен каждый человек"
"Да, господин министр. Если он с каналов Медведчука. А вот 5-му каналу, Прямому и Еспресо можно только ретранслировать ваш марафон в полном объеме.
Как известно, украинские медийные организации и журналисты обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой отстранить от эфира общенационального марафона ведущих, ранее распространявших пророссийскую пропаганду.
В частности, речь идет о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наташе Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец и Анастасии Даугуле.
- 12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.
- 14 мая журналистка Суспильного Мирослава Барчук возмутилась , что Министерство культуры и информационной политики оправдывает присутствие бывших ведущих каналов Виктора Медведчука в национальном телемарафоне.
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