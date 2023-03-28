Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
Журналисты, освещающие события российско-украинской войны, выступили против цензуры и требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
Соответствующее видеообращение опубликовано на facebook-странице военного корреспондента, журналиста издания "Радио Свобода" Марьяна Кушнира.
Марьян Кушнир утверждает, что журналистов, освещающих российско-украинскую войну, "разделили на "своих" и "не своих", а войну "в который раз пытаются монополизировать".
"На днях власти обнародовали решение о создании в зоне боевых действий "светофора" - разграничения населенных пунктов по цвету и с "красной зоной" – местами от Угледара до Авдеевки, Северска и Бахмута, где запрещена работа медиа. Буквально через несколько дней после этого мы узнали, что существует список СМИ, которым власти все же разрешают освещать события даже в "красной зоне". Фамилии и имена "своих" медийщиков "спустили" на местах", - написал журналист.
Военные корреспонденты выразили протест против такого разделения.
"Сегодня не может быть ни закрытых зон (за исключением оперативно определенных в связи с обстановкой), ни списков со "своими", – отмечают журналисты.
Как сообщил Марьян Кушнир " Детектору медиа ", работать в "красных" зонах разрешили исключительно журналистам каналов, производящих телемарафон "Единые новости". В списке нет ни онлайн-медиа, ни каналов, не входящих в марафон. О списках журналисты узнали от коллег, чьи имена попали в перечень допущенных в "красные" зоны медиа. Сам документ, по словам журналистов, засекречен.
Информацию подтвердила также журналистка Анастасия Горпинченко, которая выложила скрин переписки с неназванным пресс-офицером одной из бригад, написавшим в сообщении, что "ситуация изменилась" и теперь пресс-офицеры могут работать только с телевизионщиками из "Единых"
"Вместо того, чтобы противостоять россиянам, мы также вынуждены противостоять системе украинских властей, решивших цензурировать войну. Запрет работать в "красной" зоне, где до сих пор остаются гражданские жители. Дополнительные разрешения для попадания в отдельные места. Создание списков журналистов, которых будут пускать даже в "красную" зону. И прежде всего – отсутствие диалога, объяснений и какой-либо аргументации", – отмечают журналисты.
Видеообращение записали: Анна Кудрявцева, 5-й канал; Константин Мельников, "Факты", ICTV; Марьян Кушнир, "Радио Свобода"; Анастасия Федченко, "Новинарня"; Стас Кухарчук, "Интер"; Юлия Кириенко, ТСН, "1+1"; Татьяна Наконечная, "Факты", ICTV; Игорь Левенок, "Интер"; Егор Логинов, "Донбасс. Реалии", проект "Радио Свобода"; Елена Максименко, журналистка-фрилансер; Руслан Смещук, "Интер"; Олег Корниенко, "Факты", ICTV; Евгения Китаева, 5-й канал; Ольга Омельянчук, "Радио Свобода"; Также на видео присутствует Наталья Нагорная, ТСН, "1+1".
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