Соответствующий сюжет размещен на France 24.

Сюжет размещен на сайте 13 апреля – он вышел под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".

"Приблизительно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", - начинается сюжет французских журналистов.

В материале отсутствуют какие-либо упоминания о том, что российские военные совершают незаконную агрессию против Украины. В сюжете же хватает комментариев окупантов, которые хвалятся, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "достойно защищает историю" своей страны.

На мобилизованных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза. Один из них сказал, что "не боится смерти", но опасается, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".

Один из российских солдат отметил, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего героя, назвал "враждебным".