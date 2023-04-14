Журналисты телеканала France 24 назвали "враждебным" контрнаступление Украины
Корреспонденты телеканала France 24, финансируемого Францией, посетили учебный лагерь, где проходит подготовку армия РФ, воюющая против Украины
Соответствующий сюжет размещен на France 24.
Сюжет размещен на сайте 13 апреля – он вышел под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением".
"Приблизительно в 30 километрах от линии фронта, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили фронт, и теперь готовятся туда вернуться", - начинается сюжет французских журналистов.
В материале отсутствуют какие-либо упоминания о том, что российские военные совершают незаконную агрессию против Украины. В сюжете же хватает комментариев окупантов, которые хвалятся, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "достойно защищает историю" своей страны.
На мобилизованных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза. Один из них сказал, что "не боится смерти", но опасается, что его "дети останутся без отца, а жена без мужа".
Один из российских солдат отметил, что не боится контрнаступления украинских войск, которое журналист, цитируя своего героя, назвал "враждебным".
- Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.
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