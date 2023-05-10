Карта размещена на сайте Радио Свобода.

С карты можно узнать, где и какую опасность представляют военные и другие объекты, связанные с министерством обороны РФ и другими силовыми ведомствами агрессора.

Объекты на карте распределены по 10 категориям: объекты Черноморского флота РФ; склады оружия и боеприпасов; авиабазы и аэродромы; радиотехнические станции и связь; ПВО и ракетные войска; пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения вооруженных сил РФ; топливо для войск; полигоны; военные объекты неизвестного назначения; объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Автор карты журналист Игорь Токарь отметил, что команде важно проинформировать аудиторию об уровне милитаризации Крыма.

"Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих", – сказал он.