Журналисты создали интерактивную карту с военными объектами РФ в Крыму
Речь идет о действующих, временных и законсервированных военных объектах России. Карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год
Карта размещена на сайте Радио Свобода.
С карты можно узнать, где и какую опасность представляют военные и другие объекты, связанные с министерством обороны РФ и другими силовыми ведомствами агрессора.
Объекты на карте распределены по 10 категориям: объекты Черноморского флота РФ; склады оружия и боеприпасов; авиабазы и аэродромы; радиотехнические станции и связь; ПВО и ракетные войска; пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения вооруженных сил РФ; топливо для войск; полигоны; военные объекты неизвестного назначения; объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Автор карты журналист Игорь Токарь отметил, что команде важно проинформировать аудиторию об уровне милитаризации Крыма.
"Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих", – сказал он.
- Польское издание Forsal написало , что битва за Крым может стать ключевой битвой в истории. Аналитики отметили, что отвоевание Крыма означало бы крах всей российской политики продвижения на юг.
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