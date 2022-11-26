Об этом сообщил в facebook основатель сайта Вахтанг Кипиани.

Австрийский инженер Александр Винербергер, проработавший на химических предприятиях СССР, в 1933 году находился в Харькове и смог на фотокамеру Leica II зафиксировать трагедию Голодомора. Кроме того, Винербергер также написал воспоминания об увиденном в Украине. До 27 ноября его уникальные снимки можно увидеть на выставке Leica, видевшей Голодомор в Национальном музее Голодомора-геноцида.

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Отмечая большую историческую ценность снимков и книги австрийского инженера, редактор "Исторической правды" Александр Зинченко призывает всех желающих приобщиться к сбору средств на перевод на украинский язык, редактуру и печать издания.

По словам Зинченко, уже есть предварительная договоренность с правообладателем материалов Александра Винербергера, его внучкой.

"Никакие попытки Голодмора, никакие блекауты, устроенные нам Москвой, не убьют правды о Голодоморе! Завтра мы будем отмечать 89-ю годовщину самой ужасной трагедии в украинской истории. Я бы хотел, чтобы весь этот текст появился в нашей памяти таким, какой он есть", – написал Александр Зиненко.

24 ноября были обнародованы краткие списки литературной премии "Книга года ВВС - 2022", "Книга года ВВС - Эсеистика-2022" и "Детская Книга года ВВС - 2022".

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