Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что храмы УПЦ МП в Киеве построены незаконно

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Несколько лет назад независимое украинское агентство журналистских расследований "Следствие.Инфо" опубликовало проект "Золото церкви", в котором исследовался вопрос незаконно построенных храмов не только УПЦ МП, но и в целом. А сейчас, учитывая все происходящие с московским патриархатом во время войны, мы решили заняться этой темой снова. Все началось, когда в начале апреля киевляне подали петицию об отмене права российской церкви находиться на киевских землях. Недавно мэр Киева Виталий Кличко ответил на эту петицию и сказал, что столичная власть принимает все возможные меры о прекращении договоров с церквями, которые не соблюдают соответствующие условия. Мы решили проверить определенный список церквей и выяснили, что ни у одного из этих храмов Московского патриархата нет права собственности на земельный участок, то есть они построены незаконно", - отметила журналистка " Следствие .Инфо ".



Яна Корнийчук добавила, что речь идет о десятках храмов УПЦ МП в Киеве.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию киевлян о лишении УПЦ МП прав на использование земли в столице









