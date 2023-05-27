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Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что храмы УПЦ МП в Киеве построены незаконно

27 мая, 2023 суббота
16:59
Общество

Яна Корнийчук, журналистка "Следствие.Инфо", отметила, что в результате проверки определенного списка церквей Московского патриархата в столице было установлено, что ни один из этих храмов не имеет права собственности на земельный участок

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Несколько лет назад независимое украинское агентство журналистских расследований "Следствие.Инфо" опубликовало проект "Золото церкви", в котором исследовался вопрос незаконно построенных храмов не только УПЦ МП, но и в целом. А сейчас, учитывая все происходящие с московским патриархатом во время войны, мы решили заняться этой темой снова. Все началось, когда в начале апреля киевляне подали петицию об отмене права российской церкви находиться на киевских землях. Недавно мэр Киева Виталий Кличко ответил на эту петицию и сказал, что столичная власть принимает все возможные меры о прекращении договоров с церквями, которые не соблюдают соответствующие условия. Мы решили проверить определенный список церквей и выяснили, что ни у одного из этих храмов Московского патриархата нет права собственности на земельный участок, то есть они построены незаконно", - отметила журналистка " Следствие .Инфо ".

Яна Корнийчук добавила, что речь идет о десятках храмов УПЦ МП в Киеве.

  • 18 мая мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию киевлян о лишении УПЦ МП прав на использование земли в столице





 

Украина
Виталий Кличко
УПЦ МП
Война с Россией
новости Киева
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