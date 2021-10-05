Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой "Укрэксимбанка"

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководительницу "Схем" Наталью Седлецкую.

"На журналистов" Схем "напали в государственном" Укрэксимбанка "во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером просто в его кабинете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Мецгер не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей, после чего он приказал охране "убрать камеры и получить с них кассеты".

"Сотрудники банка применили физическую силу к оператору" Схем "Александра Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - сообщила Седлецкая.

Сообщают, что это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. Также журналистов обыскали.

"Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения были удалены.

Журналисты записали на диктофон происходящее. В частности, голоса на записях, идентифицируют как Евгений Мецгер, говорит о том, что нужно "убрать две камеры, и то, что писали", "вытянуть кассеты".

После этого журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.



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