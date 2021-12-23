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Журналисты "Схем" нашли российский паспорт у нардепа от ОПЗЖ Пономарева

23 декабря, 2021 четверг
22:25
Общество

Журналисты проекта "Схемы" обнаружили, что член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Пономарев имеет российское гражданство

Об этом сообщает " Радио Свобода".

"Подтверждение этой информации "Схемы" получили сразу из двух независимых друг от друга источников, у которых есть доступ к системе "Роспаспорт". Согласно этим данным, впервые документ гражданина России Александру Пономареву выдали в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области на основании "обмена", - говорится в сообщении.

В сопроводительном заявлении, которое подписал Пономарев, в пункте о наличии иностранного гражданства указано одно из положений закона РФ о гражданстве - "Статья 13 глава 1". Согласно этому положению Пономарев для получения российского паспорта должен был прожить на территории РФ не менее 5 лет.

В том же районе Рязанской области, когда Пономареву исполнилось 45 лет, нардеп подал новое заявление на обновление документа.

"Факт получения Пономаревым нового российского паспорта подтверждает не только информация, полученная "Схемами" от собственных источников, но и информация с сайта Главного управления по миграции МВД России, где данные его предыдущего паспорта отражаются как недействительные из-за "замены на новый", а новый документ среди недействительных не значится", - отмечают журналисты.

"Схемы" спросили Пономарева о российском паспорте, и он сказал, что его аннулировали еще во времена СССР. Однако, в советское время существовал паспорт СССР, документы РФ появились только в 1997 году.

Журналисты показали Пономареву фото с поличным, после чего нардеп изменил свое мнение.

"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт, - ред.). Может, и забирал... Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть ли он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять", - говорится в сообщении.

Пономарев заверил, что не знает, действителен ли сейчас этот документ, и подчеркнул, что "не пользовался им ни разу", однако объяснить, с какой целью подал заявление на обновление паспорта гражданина РФ в 2003 году, не смог.

Также нардеп утверждает, что за последние 15 лет посещал Россию только один раз, когда ездил на строительную выставку, "и то с украинским паспортом".

"Однако, согласно официальным данным о пересечении им российской границы, которые есть в распоряжении "Схем", за последние 15 лет Александр Пономарев по меньшей мере четыре раза приезжал в Россию. В последний раз - в начале февраля 2017-го", - говорится в сообщении.

Издание передает, что в Украине законодательство о множественном гражданстве может иметь двоякую трактовку. Решить проблему может пакет законов, поданный президентом Владимиром Зеленским в декабре 2021 года.

Александр Пономарев уже третий раз народный депутат: ранее был регионалом и членом депутатской группы "Воля народа", а в этом созыве является членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В декларациях парламентария нет никаких упоминаний о его бизнесе. Официально все предприятия, связывающие с нардепом, принадлежат родственникам и знакомым. Таких около 35 компаний в его родном Бердянске, и в частности, поставляющие смазки для украинской бронетехники. Местные жители называют нардепа "теневым хозяином Бердянска" и "местным феодалом", а город иногда называют "Пономаревск".
 


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