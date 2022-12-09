Журналисты, сенаторы, основатели и работники благотворительных фондов: РФ запретила въезд еще 200 граждан Канады
Российская Федерация внесла в "стоп-лист" и тем самым запретила въезд на свою территорию 200 гражданам Канады
Соответствующий список был опубликован на сайте российского МИД.
"В ответ на персональные санкции, вводимые официальной Оттавой против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", – говорится в сообщении.
Как добавили в российском МИД, в список внесли чиновников, отставных и действующих парламентариев, правоохранителей, представителей экспертных кругов, а также "активистов многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Дж.Трюдо".
В списке всего 200 фамилий. Среди них – вице-президенты, члены совета директоров и другие представители Украинско-канадского фонда им. Тараса Шевченко, члены совета директоров Института св.Владимира в Торонто, несколько историков, а также журналисты, фотографы, действующие и бывшие сенаторы и министры. Полный список можно посмотреть на сайте российского МИД.
Фигурантов внесли в российский "стоп-лист" на постоянной основе, и теперь они невъездные на территорию РФ.
- 14 ноября Москва ввела санкции против 100 граждан Канады. В списке, в частности, оказались внук Степана Бандеры и актер Джим Керри.
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