Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов

Журналисты Юрий Николов и Антонина Волкотруб провели расследование, пишет издание "Зеркало недели" .

Основателем фонда сейчас является ООО "Соньера инвест" с уставным капиталом 150 тыс. грн, а бенефициарами - Олег Шурма и Светлана Стоян и Ольга Кузина. Первая, Светлана Стоян, партнер Шурмы является поставщиком книг и офисного оборудования в заведения Донецкой области на 116 тыс. грн, вторая – Ольга Кузина из Запорожья – ФЛП, в деятельности которого основным направлением указаны деятельность кафе и мобильных столовых.

"Собственность "Соньеры" формировали по всем правилам белого бизнеса – через оффшорки с Маршалловых Островов (Noda Investment Limited – исчез с осени 2022 года, Warren properties ltd и Vincent Holding Company), которыми бенефициары владели из-за кипрского траста (Marethema Limited). Обычно такие сложные структуры собственности используются для легализации средств и для налоговой оптимизации», – отмечают авторы материала.

Журналисты-расследователи отмечают, что венчурные фонды особенно удобны для налоговой оптимизации. Так, согласно действующему Налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования, одним из которых является венчурный фонд "Гелиос", освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. Также они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий. Перенос денег, а значит и налогового обязательства на предприятия со льготным налогообложением – оптимизаторская классика, но это схема на грани, а иногда и вне ее.

Так, финансовая отчетность одной из 26 фирм, где "Гелиос" значится совладельцем, ООО "Мастер финанс", свидетельствует, что за 2022 год доход компании составляет 85 млн грн. Но налог на прибыль был равен лишь 181 тыс. грн, поскольку финансовые расходы составили более 74 млн грн.

Авторы расследования отметили, что об этом может свидетельствовать финансовая отчетность одной из 26 фирм, где "Гелиос" в совладельцах, - ООО "Мастер финанс", предоставляющее финуслуги. За 2022 год доход фирмы составил 85 млн. грн. Но налог на прибыль равнялся лишь 181 тысячи грн, поскольку финансовые расходы составляли более 74 млн грн. То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не ссудил "Мастер финанса" денег, а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы с жалких 181 тысяч грн до около 13 млн, отмечает издание.

Как сообщили авторы расследования, это не единственный их венчурный фонд. У Олега Шурмы есть еще "Простор" и "Квантум", зарегистрированные в 2021 и 2020 годах соответственно. Они не так прибыльны, как "Гелиос", но тоже не мелочь — зарегистрированный уставный капитал составляет 135 млн грн. "Квантум" к тому же является полным владельцем ООО "Квантум Хоум". На эту фирму зарегистрирован шурмовский автопарк из пяти автомобилей, в то же время Audi E-Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после полномасштабного вторжения.