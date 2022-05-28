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Журналисты Радио Свобода попали под обстрел рашистов вблизи Бахмута

28 мая, 2022 суббота
16:55
война с Россией

В Донецкой области во время работы возле Бахмута авто журналистов Радио Свобода обстреляли российские оккупанты

Фотографиями обстрелянного автомобиля корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир поделился в фейсбуке.

Известно, что вблизи Бахмута на Донетчине продолжаются тяжелые бои. Во время рабочей поездки журналисты попали под обстрел. Автомобиль получил легкие повреждения.

"Такое случается. "Леська" получила легкие ранения. Царапины. Этот неравный бой со 152-м снарядом машина выиграла. Из ранений – взрывной волной повреждено – треснуло лобовое стекло (пустило хорошую паутинку). По кузову прошлись осколки, но так, легко, почти не заметно.

Когда шлепнула ракета, я подумал, что все, гайки машине. Нет. Выжила. Вынесла нас оттуда на скорости", – написал Марьян Кушнир.

  • С 24 февраля по 24 марта российские оккупанты совершили 148 преступлений против украинских журналистов и медиа.
  • 4 апреля съемочная группа американского телеканала CNN попала под артиллерийские обстрелы вблизи Александровки возле Николаева. Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, получивший в марте серьезные ранения под Киевом, рассказал о своем самочувствии.
  • 5 мая от обстрелов оккупантов погиб в боях под Изюмом военный и журналист каналов "Украина" и "Украина 24" Махов.

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