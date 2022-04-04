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Журналисты "Прямого" и "Пятого" телеканалов обратились к президенту из-за незаконных действий Концерна РРТ

4 апреля, 2022 понедельник
20:29
война с Россией

В понедельник, 4 апреля, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) прибег к незаконным действиям и отключил вещание проукраинских, патриотических телеканалов "Пятый" и "Прямой", которые сотрудничают со СМИ из стран-союзников, в частности, Би -Би-Си и "Голос Америки"

Об этом говорится в открытом письме журналистов "Прямого" и "Пятого" телеканалов по поводу незаконных действий Концерна РРТ.

Журналисты и менеджмент каналов напомнили, что с первого дня полномасштабного российского вторжения включились в информационную защиту Украины. Единственным фронтом с другими телеканалами и всем журналистским сообществом доносим правду о войне всему миру, неукоснительно соблюдаем принцип единой государственной информационной политики. Львиную долю эфирного времени передали общему общенациональному марафону, выполняя соответствующий указ президента.

По мнению авторов открытого письма, решение Концерна РРТ об отключении совершенно и однозначно незаконно, поскольку "не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, – единого органа , который имеет право принимать решение по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявлял, что не имеет полномочий закрывать каналы".

"У нас есть все основания считать, - продолжают авторы документа, что имела место незаконная ночная диверсия по отключению вещания, ответственность по которой несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов".

Медийщики напоминают, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" ("9 канал"), входящей в медиаимперию олигарха Игоря Коломойского. "Все указывает на то, что в условиях войны Коломойский вместо защиты страны занимается решением бизнесовых вопросов по зачистке информационного пространства. Напомним, что в свое время Коломойский был апологетом дружбы с Россией и в 2019 году в интервью The New York Times заявил: "Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО запачкает штаны и будут покупать памперсы". Как известно, в отношении Коломойского применены санкции США".

Журналисты "Пятого" и "Прямого" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины о незаконных действиях команды Коломойского во власти и их возможном подыгрыше России, потому что такие действия нарушают принцип единства.

"Рассчитываем, что глава государства даст надлежащую оценку действиям концерна и защитит право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова", - заявили авторы открытого письма.

Они требуют от Концерна РРТ прекратить нарушение закона и немедленно возобновить вещание телеканалов "Пятого" и "Прямого", а также отстранение правительством руководителя Концерна от должности.

"Мы все должны сейчас придерживаться принципа единства и совместно бороться с врагом – Россией, и не допустить превращения Украины в Россию, страну с одной позицией, где зачищена свобода слова", - подытожили авторы открытого письма.

  • Напомним, ранее к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету обратились журналисты и менеджмент телеканала Эспрессо, который также был отключен от эфира в цифровой сети Т2.
  • Народный депутат Украины, основатель Эспрессо Николай Княжицкий считает , что отключение телеканала "Эспрессо" из сети Т2 – действие российской агентуры.

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