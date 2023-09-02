Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха

Журналистов провел новый и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий, вместе с частью братии перешедший в ПЦУ. Посвященный этому сюжет опубликован 2 сентября 2023 года.

В нем Авраамий проводит экскурсию по двухэтажному отреставрированному, как он говорит, без разрешения, зданию в Нижней лавре и, опираясь на собственные воспоминания и открытые источники, рассказывает, что там было во время пребывания Онуфрия. На данный момент УПЦ (МП) полностью выехала из резиденции, оставив после себя голые стены.

Объект включает в себя комнаты для проведения переговоров, приема пищи (трапезные) и отдыха.

Наибольшее удивление автора сюжета Николая Савчука вызвала собственная сауна, которая была у Онуфрия. В ее состав входит миникотельная на дровах и помещение с душевыми кабинами.

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На вопрос архимандриту Авраамию, отвечает ли такой образ жизни тому, как действительно должны жить монахи (а Онуфрий утверждает, что живет как монах), и.о. наместника Лавры ответил:



"Абсолютно не позволяет это Священное Писание. Напротив, монах от роскоши должен убегать".

В настоящее время в уже бывшей резиденции Онуфрия и.о. наместника Лавры хочет создать приют.

Сейчас, отмечает Авраамий, он с разрешения заповедника пользуется только одной комнатой ("келией"). Все здание и.о. наместника монастыря использовать не планирует, подвальный этаж с сауной решил опечатать.

"Мне это не нужно, это не соответствует образу жизни монаха. Моя мечта, одна из первых, - создать здесь, на Нижней лавре, детский дом для детей-сирот, детей, у которых нет родителей", - говорит архимандрит.