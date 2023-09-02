Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха

Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха

2 сентября, 2023 суббота
22:15
Общество Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре

Проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода побывал внутри бывшей резиденции предстоятеля церкви Московского патриархата в Украине митрополита Онуфрия, расположенной в Киево-Печерской лавре

Журналистов провел новый и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий, вместе с частью братии перешедший в ПЦУ. Посвященный этому сюжет опубликован 2 сентября 2023 года.

В нем Авраамий проводит экскурсию по двухэтажному отреставрированному, как он говорит, без разрешения, зданию в Нижней лавре и, опираясь на собственные воспоминания и открытые источники, рассказывает, что там было во время пребывания Онуфрия. На данный момент УПЦ (МП) полностью выехала из резиденции, оставив после себя голые стены.

Объект включает в себя комнаты для проведения переговоров, приема пищи (трапезные) и отдыха.

Наибольшее удивление автора сюжета Николая Савчука вызвала собственная сауна, которая была у Онуфрия. В ее состав входит миникотельная на дровах и помещение с душевыми кабинами.

Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

На вопрос архимандриту Авраамию, отвечает ли такой образ жизни тому, как действительно должны жить монахи (а Онуфрий утверждает, что живет как монах), и.о. наместника Лавры ответил:

"Абсолютно не позволяет это Священное Писание. Напротив, монах от роскоши должен убегать".

В настоящее время в уже бывшей резиденции Онуфрия и.о. наместника Лавры хочет создать приют.

Сейчас, отмечает Авраамий, он с разрешения заповедника пользуется только одной комнатой ("келией"). Все здание и.о. наместника монастыря использовать не планирует, подвальный этаж с сауной решил опечатать.

"Мне это не нужно, это не соответствует образу жизни монаха. Моя мечта, одна из первых, - создать здесь, на Нижней лавре, детский дом для детей-сирот, детей, у которых нет родителей", - говорит архимандрит.

УПЦ МП
Онуфрий
ПЦУ
новости Киева
Читайте также:
російська балістична ракета "Сармат"
1 сентября, 2023 пятница
Россия развернула ракетный комплекс "Сармат": он стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
окупанти орки
2 сентября, 2023 суббота
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:52
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
20:19
Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ
20:15
Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:01
Оксана Марченко с архимандритом УПЦ (МП) Дамианом (Радзиховским)
Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: "Ворскла" победила "Александрию". Расписание и результаты 6-го тура
18:56
После взрывов на складах в крымском поселке Октябрьское там не могут найти 18 солдат, - росСМИ
18:16
В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены
18:13
Целью должен быть Каддафи: экс-премьер Италии обвинил Францию в сбитии гражданского аэролайнера, случившемся в 1980 году
18:10
Эксклюзив
москва, кремль
Политолог Орешкин: Российские генералы понимают, что нужно что-то делать
17:44
Минобороны заявило, что взимает 456 млн гривен с недобросовестного поставщика сухпаев
17:35
Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья
17:30
Эксклюзив
Китай не будет осуждать агрессию РФ против Украины, но и в дальнейшем будет соблюдать нейтралитет, - Майкл Макфол
16:33
Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов от The Economist, но с низким результатом
16:28
Обновлено
РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
16:11
В возрасте 76 лет скончался американский певец и автор песен Джимми Баффет
16:00
В Киеве откроют первую библиотеку настольных игр, которые будут выдавать домой, как книги
15:55
Пропаганда РФ сфабриковала фейковый ролик о гибели 400 тысяч украинских военных
15:48
Обстрелы в Харьковской области: в Волчанске и Чугуевском районе есть погибшая и двое раненых
15:39
Эксклюзив
Будут голосовать завезенные россияне за никогда не проживавших в Украине кандидатов: Правозащитник о псевдовыборах РФ на временно оккупированных территориях
15:28
Приложение "Дия"
В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
15:19
Обновлено
Нобелевский фонд отозвал приглашение послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий
15:15
Курс валют 2 сентября: цены на доллар, евро, злотый
15:00
Эксклюзив
В критических случаях Путин сдается под давлением и его угрозы ничего не стоят, - Макфол
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV