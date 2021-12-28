Журналисты показали размещение российских военных баз на оккупированном Донбассе: карта
Журналисты проекта "Донбасс. Реалии" установили точные места размещения военных баз и полигонов российских боевиков на территории оккупированного Донбасса и создали специальную карту со спутниковыми снимками
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на карту военных баз РФ в Украине.
На карте указаны девять объектов, среди которых позиция боевиков "ЛНР" у дороги, идущей от автомобильной развязки на трассе Р22 на Новосветловку.
Также на карте отмечены полигон возле города Миусинска, база техники в селе Мирное, база артиллерии вблизи Марусиного, крупная база для техники с полигоном возле Бугаевки, полигон возле Софиевки, база возле села Коммуна (рядом с Дебальцево) полигон и база хранения техники возле села Терновое и полигон в районе населённого пункта Покровка.
На всех указанных базах и полигонах фиксировали российскую военную технику.
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