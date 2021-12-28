Журналисты показали размещение российских военных баз на оккупированном Донбассе: карта

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на карту военных баз РФ в Украине.



На карте указаны девять объектов, среди которых позиция боевиков "ЛНР" у дороги, идущей от автомобильной развязки на трассе Р22 на Новосветловку.







Также на карте отмечены полигон возле города Миусинска, база техники в селе Мирное, база артиллерии вблизи Марусиного, крупная база для техники с полигоном возле Бугаевки, полигон возле Софиевки, база возле села Коммуна (рядом с Дебальцево) полигон и база хранения техники возле села Терновое и полигон в районе населённого пункта Покровка.







На всех указанных базах и полигонах фиксировали российскую военную технику.

Напомним, 23 декабря Россия незаконно направила в ОРДЛО 105-й "гуманитарный конвой". В этой связи МИД Украины направил ноту протеста.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что РФ оборудует плацдарм в оккупированном Крыму: туда перенаправили уже более 600 тысяч российских граждан.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что с начала декабря 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации продолжали наращивать силы оккупационных войск на Донбассе.