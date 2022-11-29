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"Схемы" обнаружили у семьи Богуслаева недвижимость в Ницце около €6 млн

29 ноября, 2022 вторник
01:00
Криминал

Семья арестованного президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева владеет недвижимостью во Франции на 6 млн евро, или 250 млн грн

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.

Имущество, найденное во Франции, зарегистрировано на ряде французских компаний, бенефициаром которых является Александр Богуслаев – сын Богуслаева-старшего, который также был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Січі".

Речь идет о компании SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на которую записаны квартира и подвальное помещение в Ницце на Английской набережной стоимостью 850 тысяч евро.

На другую компанию, SCI BELLE EPOQUE, также подконтрольную Александру Богуслаеву, записаны апартаменты на 588 и 622 квадратных метра на бульваре Гюго в Ницце. Стоимость недвижимости на момент покупки – 1,32 млн. евро.

Еще одна подконтрольная Богуслаеву-младшему компания, SCI DES ANGES, владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе в муниципалитете Вильнев-Лубе к западу от Ниццы суммарной стоимостью 800 тыс. евро.

Четвертая французская компания называется SCI SLAVA, и ею Александр Богуслаев владеет вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко. На ней зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1,62 млн евро.

Таким образом, общая стоимость найденной недвижимости на момент покупки в 2010-11 годах составила 4,6 млн. евро. С учетом того, что за 10 лет недвижимость во Франции официально подорожала около 30%, нынешняя ее стоимость достигает 5,9 млн евро.

Журналисты обратились к Александру и Вячеславу Богуслаевым с запросами о комментариях, а также ожидают ответа от прокуратуры и СБУ относительно того, планируют ли правоохранители обращаться к странам-партнерам об аресте зарубежных активов семьи Богуслаева и планируют ли добиваться их конфискации в пользу Украины.

  • Напомним, 23 октября в СМИ появилась информация, что в Запорожье задержан эксдиректор "Мотор Сич" Богуслаев.
  • СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудио записи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
  • Схемы обнаружили, что Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.
  • 24 октября суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, по подозрению в госизмене и коллаборационизме. Ему избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

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Франция
журналисты
коллаборанти
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