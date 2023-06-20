Журналисты обнаружили глобальную сеть, члены которой платили индонезийцам за издевательства и убийства обезьян, - расследование BBC

Об этом говорится в расследовании BBC.

Сеть, члены которой платят за видео с издевательствами и убийствами обезьян, сначала распространилась на видеохостинге YouTube. Так, видео поступали в основном из Индонезии, после чего загружались на сайт.

Видео с издевательствами попадали пользователям через рекомендации. Чаще всего алгоритм видеохостинга подбрасывал их тем людям, которые просто интересовались видео о милых животных, в том числе обезьянах.

Отмечают, что у видео на YouTube уровень обращения с обезьянами был не таким жестоким, как в Telegram, куда впоследствии перешла преступная сеть. Для распространения более жестокого контента в этой соцсети использовались частные группы, некоторые из которых насчитывали более 1000 участников.

Так журналисты BBC под прикрытием добавились в одну из главных групп с издевательствами в Telegram. Там сотни людей собрались, чтобы придумать экстремальные идеи издевательств над обезьянами и поручить индонезийцам и людям других стран Азии их реализовать.

Целью же садистов было создать фильмы на заказ. В них детеныши длиннохвостых макак подвергались жестокому обращению, мукам. Иногда их убивали на пленку.

Журналистам удалось выследить живодеров в Индонезии. Распространители и покупатели находились в США. Также расследователи смогли получить доступ в международные правоохранительные органы, чтобы привлечь преступников к ответственности. Теперь по меньшей мере 20 человек со всего мира находятся под следствием, среди них трое женщин из Великобритании. Их полиция арестовала в прошлом году и отпустила под следствие. Также среди подозреваемых есть мужчина из американского штата Орегон: на прошлой неделе ему предъявлены обвинения.

Удалось идентифицировать трех ключевых подозреваемых по делу с распространением этих видео. Один из них – ключевой распространитель видео с издевательствами над обезьянами в США Майк Маккартни, известный как Король пыток. Он бывший член банды мотоциклистов, некоторое время проведший в тюрьме, прежде чем присоединиться к преступной сети. По его словам, распространение этих видео "ничем не отличается от денег на наркотиках, деньги с которых идут из грязных рук, а эти деньги идут из кровавых рук".

Еще одной подозреваемой оказалась 40-летняя Стейси Стори из Алабамы, более известная как Садистка. Министерство внутренней безопасности изъяло ее телефон, на котором обнаружило около 100 видео с издевательствами над обезьянами, а также доказательства того, что она заплатила за создание некоторых самых экстремальных из них.

Последним является главарь, известный как Мистер Обезьяна. Его подлинное имя не раскрывают из соображений безопасности. Он признался в интервью журналистам BBC, что несет ответственность за смерть по меньшей мере четырех обезьян и за мучения многих других. Также он утверждал, что заказывал жесточайшие видео.

Они и еще двое являются ключевыми целями текущего расследования, проводимого Министерством внутренней безопасности. Им пока не предъявлено обвинение, но сообщается, что им может грозить до семи лет заключения.

Еще двоих подозреваемых в издевательствах задержала полиция Индонезии. Один из них приговорен к трем годам заключения, а другой - к восьми месяцам (максимальный срок, который можно получить за издевательства над животными).

Видео также распространились и в соцсети Facebook, которая сообщила BBC, что уже удалила группы, на которые журналисты обратили внимание компании. YouTube в свою очередь заявил, что жестокому обращению с животными нет места на платформе и компания уже работает над быстрым удалением такого контента. Telegram же отметил, что "стремится защищать конфиденциальность пользователей и права человека, в том числе свободу слова", и добавил, что его модераторы "не могут активно патрулировать частные группы".