Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица Соединенных Штатов Америки.

По их словам, оценить количество потерь сложно, поскольку Россия их занижает, а Украина – не разглашает.

Потери русских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тыс. (около 120 тыс. погибших и 170-180 тыс. раненых). Украина лишилась около 70 тыс. убитых воинов и 100-120 тыс. раненых.

Издание отмечает, что оккупационные войска преобладают на поле боя чуть ли не в три раза и у России больше населения, с которого можно пополнить свои ряды.

По оценкам аналитиков, в Украине насчитывается около 500 тыс. военнослужащих, включая действующую армию, резерв и военизированные войска. В то же время Россия почти втрое увеличила это количество, имея 1 330 000 военнослужащих действительной службы, резерва и военизированных войск – большинство из последних из ПИК Вагнер.