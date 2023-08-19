Журналисты NYT озвучили численность военных потерь армий РФ и Украины
С начала полномасштабной войны общее количество убитых или раненых украинских и российских военных приближается к 500 тысячам.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица Соединенных Штатов Америки.
По их словам, оценить количество потерь сложно, поскольку Россия их занижает, а Украина – не разглашает.
Потери русских военных, по словам официальных лиц, приближаются к 300 тыс. (около 120 тыс. погибших и 170-180 тыс. раненых). Украина лишилась около 70 тыс. убитых воинов и 100-120 тыс. раненых.
Издание отмечает, что оккупационные войска преобладают на поле боя чуть ли не в три раза и у России больше населения, с которого можно пополнить свои ряды.
По оценкам аналитиков, в Украине насчитывается около 500 тыс. военнослужащих, включая действующую армию, резерв и военизированные войска. В то же время Россия почти втрое увеличила это количество, имея 1 330 000 военнослужащих действительной службы, резерва и военизированных войск – большинство из последних из ПИК Вагнер.
- Напомним, по состоянию на 18 августа по данным Генштаба ВСУ удалось уничтожить более 256,5 тыс. кафиров.
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