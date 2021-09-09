Журналисты не имеют права замалчивать "вагнергейт", потому что это измена украинской армии, - Ирина Геращенко в Раде

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, пишет пресс-служба партии "ЕС".



Она подчеркнула, что "вагнергейт" - это измена украинским разведчикам и армии, которая защищает независимость нашего государства.



"После резонансного материала CNN Банковая уже заявила, что CNN врет. Очевидно, что правду говорят только прикормленные шашлыками олигархические телеканалы, которые рассказывают стране и миру о величайшем лидере современности, который и предал спецоперацию наших спецслужб, которая должна была войти в золотой фонд украинской спецслужбы. Я напомню, что серийные убийцы, причастные к сбивания МН17, к убийствам на Донбассе и в Сирии, были привлеченные уникальной спецоперацией, которая проводилась украинской разведкой вместе с нашими партнерами по НАТО и сорвалась в последний момент ", - отметила Геращенко.



"Явку с повинной Зеленский дал так же на олигархическому телеканале, где признался, что это он рассказал правду об этой спецоперации Лукашенко-Путину", - напомнила Ирина Геращенко.



"Если CNN говорит неправду, то почему Банковая не подает в суд? Я хочу напомнить, что когда ВВС дали ложную фейковых информацию о встрече Порошенко и Трампа, Порошенко выиграл в ВВС в суде, а деньги передал в фонд" Вернись живым "на реабилитацию наших военных ", - отметила сопредседатель фракции.



Она также обратила внимание на то, что журналист CNN, который сделал расследования о "вагнергейте", в апреле этого года ездил с Зеленским на передовую, а сегодня Банковая называет его "агентом ФСБ".



"Когда Банковая говорит о том, что CNN распространяет ложь и неправду, и обвиняет в сотрудничестве с ФСБ, то я напомню, что Зеленский с этим журналистом CNN был на передовой, на первой линии соприкосновения. Так это получается, что Зеленский повез агентов ФСБ на первую линию соприкосновения, чтобы они там сняли информацию о наших военных? ", - недоумевает Геращенко.



"Я была журналистом и пошла по журналистике, когда с Банковой начали приходить темники с двумя фразами. Первая -" тема важная и актуальная ". Там говорить хорошее о Банковой. И вторая -" просьба игнорировать ". То есть молчать об оппозиции. Так вот сейчас темники вернулись. Я посмотрела мониторинг вчерашних новостей. Никакой информации о расследовании CNN там нет. Я хочу апеллировать к журналистам. Вы можете любить или не любить Порошенко или Зеленского. Но вы обязаны уважать украинскую армию, которая гарантирует нашу независимость и ваше право работать в независимой стране. И сегодня, когда предали украинскую армию на Банковой, вы как журналисты не имеете права замалчивать эту измену ", - вернулась Геращенко к СМИ.



"Мы ждем расследования Bellingcat. И я надеюсь, что его украинские медиа заметят. Мы знаем, что за 200 долларов можно снять информацию о ДТП слуг". Интересно, сколько заплатила Банковая и платит сегодня олигархическим каналам, чтобы они не замечали измену украинской армии ", - замечает Ирина Геращенко.



"Европейская Солидарность" и все люди, которые в первую очередь не с Зеленским воюют, а отстаивают право украинской армии защищать страну и нашу независимость, будут защищать сегодня наши спецслужбы ", - резюмирует Ирина Геращенко.