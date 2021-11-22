Журналисты канала "Дом" получали указания хвалить Зеленского, - УП

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на экс-представителей канала Дом.



"Ксения Герасименко, которая отвечала на канале за новости, передавала указания по написанию новостей от Офиса президента, ругала работников за то, что они "победу оказали не как победу", а затем зачищала эти сообщения в мессенджерах", - пишет "Украинская правда" .



Издание добавляет, что "указания также поступали от Максима Кречетова, который сначала работал креативным редактором. Кречетов подтверждает, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет: ездил только за тем, чтобы "узнать государственную позицию из тех или иных вопросов", но никогда "не подчинялся и тем более не являлся источником цензуры".



Об отсутствии цензуры на "Доме" УП также заявила Татьяна Попова, которая вела программы "На самом деле мир" и "Код безопасности".



"Об указаниях, о которых бывшие работники говорят на условиях анонимности: часть из них были письменными и четкими, как вот "словарь" терминов для новостей и программ. Так фронт надо было называть лишь "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями" ". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг", - отмечает издание.



Журналисты добавили, что периодом незначительного ослабления требований относительно "количества Зеленского" в новостях стало назначение Алексея Мацуки на должность шеф-редактора телеканала - до этого он занимался направлением Востока. Он ушел с канала в начале ноября.



"От Мацуки приказа "меньше показывайте Зеленского" не было. Единственное, когда мы не хотели давать 8 минут монологу Зеленского, мы просили: "Можно?". И он говорил, что да", - сказала бывшая работница.



Главный редактор издания "Детектор-медиа" Отар Довженко в комментарии УП сказал, что вместо канала контрпропаганды, который должен разрушать нарратив российской пропаганды и одновременно не полемизировать с ней, "Дом" стал "государственным русскоязычным телеканалом".



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