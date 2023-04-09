Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ

Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ

9 апреля, 2023 воскресенье
21:49
война с Россией Пентагон

Журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord

Об этом информирует Bellingcat.

Расследователи отмечают, что впервые эти документы появились на популярной среди геймеров платформе Discord. Они увидели доказательства того, что некоторые документы, датированные январем, могли опубликовать в интернете гораздо раньше, хотя точно неизвестно когда.

"Bellingcat также пообщалась с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения, заявившие, что за последние месяцы на других серверах Discord было опубликовано гораздо больше документов", - говорится в материале.

Уже после распространения в Discord, документы начали появляться на других платформах, таких как 4Chan, Telegram и Twitter.

О документах заговорили после того, как их начали распространять в пророссийских телеграмм каналах 5 апреля. Так, первая их версия, с которой ознакомились расследователи, была обнаружена в телеграмм-канале Donbass Devushka. Публикация содержала четыре изображения. Позже там опубликовали новое сообщение с другими изображениями.

За несколько часов до этого документы были опубликованы на одном из форумов на платформе 4Chan. Они были опубликованы в цепочке из восьми сообщений анонимным пользователем. Он также спорил с ним пользователем платформы по поводу правдивости распространенных материалов.

Файлы этих двух публикаций имели одно общее изображение: карта, которая показывала ряд статистических данных, в том числе общее количество солдат погибших в бою с российской и украинской стороны в течение войны. Однако цифры потерь отличались: на 4Chan было больше погибших с российской стороны, а Donbass Devushka показывала больше украинских погибших.

Однако впервые изображения появились 4 марта, более чем за месяц до публикаций в 4Chan и Telegram. 10 фотографий опубликовали на сервере Discord, связанном с игрой "Майнкрафт". Пользователь, распространивший эти фото, написал, что среди них есть документы, касающиеся Украины. Некоторые из них имели гриф "Совершенно секретно". Также среди них были такие изображения, которые не были распространены на других платформах.

Эти фотографии, которые расследователи Bellingcat, были сфотографированы, а не отсканированы. Позже пользователь Discord также отметил, что нашел эти документы на другом сервере под названием WowMao, которым управляет одноименный ютубер. Последний распространил 30 документов 1 и 2 марта, а затем опубликовал еще ряд документов об Украине. 7 апреля WowMao их удалил.

Впоследствии Bellingcat пообщался с членами отдельного сервера Discord и обнаружил, что другие изображения были распространены ранее на удаленном сервере Thug Shaker Central. Фото, которые были распространены там, подробно описывают дополнительный документ в том же стиле и форматировании, опубликованном на сервере WowMao, датированы 13 января. Однако эти изображения были снимками экрана, поскольку сам сервер был удален. Так что проверить их подлинность невозможно.

Один из участников сервера, по имени Vakhi сообщил, что Thug Shaker Central сначала был назван в честь своего основателя. Впрочем, обязанности администратора сервера передавались другим пользователям, прежде чем новый администратор, изменивший много имен, взял на себя ответственность. Vakhi не захотел называть имя этого человека, однако отметил, что он является первоисточником утечки документов. По его словам и словам двух других пользователей, файлы, распространенные WowMao, являются лишь верхушкой айсберга по сравнению с тем количеством документов, которое опубликовали на сервере Thug Shaker Central.

Этот сервер не оставил за собой никаких следов. По словам бывших участников, являющихся членами серверов WowMao и других, на сервере было около 20 активных пользователей. Они общались по темам музыки, видео, православия. Также обсуждали YouTube-канал Oxide, где рассказывают об оружии и способах защиты. Пользователи сервера преимущественно придерживались консервативных взглядов, хотя сам сервер не был политическим. Также там распространялись расистские высказывания.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
  • Советник главы Офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил , что российские войска узнают первыми, когда Украина уйдет в контрнаступление и это будет очень скоро.
  • 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подделкой и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • Также 8 апреля советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал цель "слива" секретных данных о контрнаступлении ВСУ
Мир
Украина
Россия
США
наступление ВСУ
Читайте также:
8 апреля, 2023 суббота
У собора в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата
8 апреля, 2023 суббота
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
8 апреля, 2023 суббота
"Украина отвернулась от меня". Онуфрий признал, что имел гражданство России
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
9 апреля
22:29
Россияне обстреляли Херсонщину управляемыми авиабомбами
20:46
польша граница
На пограничников в Польше напали мигранты, пытавшиеся пересечь белорусско-польскую границу
20:13
Добкин провел богослужение в Харькове
20:10
Эксклюзив
Россияне заходили в населенный пункт и пытались устранить лидеров общества - такое происходило во многих геноцидах, - исследователь Тоттен
20:01
OPINION
Иван Франко и полезные идиоты
19:48
В Каменце-Подольском второй день идет противостояние за собор Александра Невского. Есть толкотня с полицией
19:23
"Не время для переговоров": Макрон о войне в Украине
18:50
Tesla авто
Tesla построит в Шанхае новый завод по производству аккумуляторов, несмотря на нарастающее напряжение между США и Китаем
18:47
Интервью
Россияне очень паникуют и боятся контрнаступления, а потому могут пойти на добровольный выход из Украины, - Фейгин
18:39
Эксклюзив
Волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky
Картины военной ВСУ путешествуют по миру и рассказывают о событиях в Украине
18:27
Россияне в Луганской области вывозят в неизвестном направлении местных, подозреваемых в поддержке Украины, - Генштаб
18:23
Эксклюзив
Волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky
"Россияне понимают ценность культуры во время войны", - волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky
18:04
Израиль продолжил поддержку беженцев из Украины
18:04
OPINION
"Русская весна" начинает пожирать своих детей
18:00
Эксклюзив
Многих священников-коллаборантов будут судить в Гааге, - исследователь геноцидов Тоттен
17:53
В Китае осудили мужчину, испугавшего более тысячи кур соседа
17:15
Интервью
ВСУ уже 9 лет является гарантом безопасности Польши, – польский политик Мирослав Чех
16:55
В Латвии начался второй этап строительства стены на границе с Беларусью
16:40
Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине
Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине
16:40
Эксклюзив
Если Гаага не признает действия РФ геноцидом, то представители Кремля могут получить сроки за преступления против человечества, – исследователь геноцидов Тоттен
16:23
Враг обстрелял Дружковку в Донецкой области, известно о двух раненых
16:20
Посол Швеции показал, как впервые расписал писанку
16:07
Эксклюзив
В Иране рассматривают протесты в Израиле как прекрасный момент для вторжения, - экс-депутат Кнессета Цинкер
16:07
OPINION
Что может предложить современная Украина серьезным инвесторам?
16:00
В Киеве ожидается гроза: объявлен І уровень опасности
15:42
Россияне наладили "командировку" специалистов РФ на временно оккупированные территории из-за кадрового голода, - Центр нацсопротивления
15:37
Турция запустит свой первый спутник наблюдения
15:23
Над Сумщиной зенитчики сбили российский БПЛА
15:13
В Харьковской области местный житель в собственном огороде подорвался на мине
15:05
Эксклюзив
китай
Китай является гарантом безопасности Украины и нужно это использовать при ядерной угрозе, - эксперт-международник Добряк
15:05
В Словакии закрыли уголовное производство в отношении экс-премьеру за публикацию видео передачи Украине С-300
14:50
Во временно оккупированном Севастополе возле памятника Лесе Украинке посадили сине-желтые цветы
14:43
Эксклюзив
В Украине должна существовать адекватная система повышения квалификации преподавателей, – основатель образовательной компании Setstud Кондратюк
14:41
В Лавре теперь молятся о победе Украины, а не о "русском мире", - Порошенко
14:41
Папа Франциск попросил у Бога "помощи" для украинцев и "пасхального света" для россиян
14:33
Во французском Марселе обрушился дом, известно о 5 пострадавших
14:22
Экспедиция со станции "Академик Вернадский" отправилась домой после 408 дней работы
14:06
OPINION
Почему на Западе не понимают настоящую Россию
14:02
В промзоне Гамбурга вспыхнул пожар: объявлена чрезвычайная опасность
13:49
Обновлено
В Нетешине у собора Московского патриархата собрали 800 подписей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV