Журналисты Bellingcat установили первоисточники "слитых" документов о контрнаступлении ВСУ

Об этом информирует Bellingcat.

Расследователи отмечают, что впервые эти документы появились на популярной среди геймеров платформе Discord. Они увидели доказательства того, что некоторые документы, датированные январем, могли опубликовать в интернете гораздо раньше, хотя точно неизвестно когда.

"Bellingcat также пообщалась с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения, заявившие, что за последние месяцы на других серверах Discord было опубликовано гораздо больше документов", - говорится в материале.

Уже после распространения в Discord, документы начали появляться на других платформах, таких как 4Chan, Telegram и Twitter.

О документах заговорили после того, как их начали распространять в пророссийских телеграмм каналах 5 апреля. Так, первая их версия, с которой ознакомились расследователи, была обнаружена в телеграмм-канале Donbass Devushka. Публикация содержала четыре изображения. Позже там опубликовали новое сообщение с другими изображениями.

За несколько часов до этого документы были опубликованы на одном из форумов на платформе 4Chan. Они были опубликованы в цепочке из восьми сообщений анонимным пользователем. Он также спорил с ним пользователем платформы по поводу правдивости распространенных материалов.

Файлы этих двух публикаций имели одно общее изображение: карта, которая показывала ряд статистических данных, в том числе общее количество солдат погибших в бою с российской и украинской стороны в течение войны. Однако цифры потерь отличались: на 4Chan было больше погибших с российской стороны, а Donbass Devushka показывала больше украинских погибших.

Однако впервые изображения появились 4 марта, более чем за месяц до публикаций в 4Chan и Telegram. 10 фотографий опубликовали на сервере Discord, связанном с игрой "Майнкрафт". Пользователь, распространивший эти фото, написал, что среди них есть документы, касающиеся Украины. Некоторые из них имели гриф "Совершенно секретно". Также среди них были такие изображения, которые не были распространены на других платформах.

Эти фотографии, которые расследователи Bellingcat, были сфотографированы, а не отсканированы. Позже пользователь Discord также отметил, что нашел эти документы на другом сервере под названием WowMao, которым управляет одноименный ютубер. Последний распространил 30 документов 1 и 2 марта, а затем опубликовал еще ряд документов об Украине. 7 апреля WowMao их удалил.

Впоследствии Bellingcat пообщался с членами отдельного сервера Discord и обнаружил, что другие изображения были распространены ранее на удаленном сервере Thug Shaker Central. Фото, которые были распространены там, подробно описывают дополнительный документ в том же стиле и форматировании, опубликованном на сервере WowMao, датированы 13 января. Однако эти изображения были снимками экрана, поскольку сам сервер был удален. Так что проверить их подлинность невозможно.

Один из участников сервера, по имени Vakhi сообщил, что Thug Shaker Central сначала был назван в честь своего основателя. Впрочем, обязанности администратора сервера передавались другим пользователям, прежде чем новый администратор, изменивший много имен, взял на себя ответственность. Vakhi не захотел называть имя этого человека, однако отметил, что он является первоисточником утечки документов. По его словам и словам двух других пользователей, файлы, распространенные WowMao, являются лишь верхушкой айсберга по сравнению с тем количеством документов, которое опубликовали на сервере Thug Shaker Central.

Этот сервер не оставил за собой никаких следов. По словам бывших участников, являющихся членами серверов WowMao и других, на сервере было около 20 активных пользователей. Они общались по темам музыки, видео, православия. Также обсуждали YouTube-канал Oxide, где рассказывают об оружии и способах защиты. Пользователи сервера преимущественно придерживались консервативных взглядов, хотя сам сервер не был политическим. Также там распространялись расистские высказывания.