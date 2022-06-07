Об этом сообщает BBC .

По словам журналистки, во время обстрела они скрывались в машине. "Военные говорят, это была кассетная бомба", - сказала она.

Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.

“Хорошо видно, что война идет очень активно. И россияне пытаются наступать”, – отметила Орла.