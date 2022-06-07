Журналисты BBC попали под обстрел россиян на Донбассе
Корреспондент BBC Орла Герин и ее съемочная группа попала под обстрел российских войск на востоке Украины
Об этом сообщает BBC .
По словам журналистки, во время обстрела они скрывались в машине. "Военные говорят, это была кассетная бомба", - сказала она.
Журналисты также слышали ответный огонь на обстрел.
“Хорошо видно, что война идет очень активно. И россияне пытаются наступать”, – отметила Орла.
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