Журналисту Виталию Портникову вручили премию Стуса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В 2022 году, когда решается в принципе судьба украинской государственности и украинской нации, получать премию, названную именем человека, пожертвовавшего за эту нацию своей жизнью, своим творчеством и здоровьем – это особый вызов, это даже не отличие. Это напоминание о том, чего стоит Украина. Я искренне благодарю за это отличие. Спасибо уважаемой капитуле, спасибо господину Мирославу (основатель Украинской Хельсинкской группы Мирослав Маринович - ред.) за слово, спасибо моим родителям. Благодаря моему присутствующему здесь отцу, стихотворения Василия Стуса в нашем доме звучали тогда, когда сам он находился в заключении и для большинства людей, которые жили здесь, в тогдашней Украинской ССР, он был неизвестен и недостижим. Благодарю своих коллег из телеканала Эспрессо, из "Радио Свобода". С ними мы не просто занимаемся журналистикой, мы имеем миссию, которая достаточно важна - миссию создавать в нашей стране демократическое общество и быть правдивыми и честными перед нашими аудиториями", - сказал Виталий Портников.

Виталий Эдуардович Портников – украинский публицист, политический обозреватель, писатель и журналист член Украинского ПЭН (общественная организация, созданная для защиты свободы слова).

После распада СССР Портников работал в Москве парламентским корреспондентом газеты "Молодежь Украины", позже - колумнистом ряда украинских, российских, белорусских, польских, израильских, латвийских газет и интернет-изданий. С 1991 года сотрудничает с "Радио Свобода".

С ноября 2013 Виталий Портников ведет авторские программы на телеканале Эспрессо, в частности дискуссионную программу "Политклуб".

Во время Революции Достоинства Портников проявил активную гражданскую позицию, входил в состав совета Всеукраинского объединения "Майдан",

В 2018 году правительство РФ ввело санкции против 322 граждан Украины, в том числе Виталия Портникова.

Портников - автор книг "Богородица в синагоге", "Тюрьма для ангелов", "Колокола Майдана", "Эвора". Ведет Youtube-канал, где комментирует главные события в Украине и мире.

Премия имени Василия Стуса основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции. Впервые ее вручали во Львове.

Премию присуждают авторам, которые имеют выдающиеся успехи в своей области, занимают выразительную гражданскую позицию, активно присутствуют в украинском культурном пространстве. Ежегодно премия вручается литераторам, художникам, режиссерам за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

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