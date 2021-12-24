Журналистов дезинфицировали серебром: на пресс-конференцию Путина Кремль потратил 1,5 миллиона долларов
117 миллионов рублей (более $1,5 млн) потратило Управление делами президента России на организацию пресс-конференции Владимира Путина
Об этом пишут российские СМИ, отмечает "Радио Свобода".
В частности, 1,4 миллиона рублей (более $19 тыс.) ушло на дезинфекцию журналистов. Столько денег ушло на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин, которые были установлены при входе, и средств с частицами серебра, которые распылялись на каждого, кто проходит через кабины.
Сайт "Медуза" выяснил, что нет врачебных организаций или организаций по здравоохранению, которые рекомендовали бы дезинфекцию серебром.
23 декабря в московском Манеже состоялась предновогодняя пресс-конференция президента России Владимира Путина. Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк не пошел на нее. Он, в частности, заявил, что администрация президента РФ организовала против него не только травлю, но и вполне реальное дело, однако пресс-служба Путина ожидала его прихода.
Президент России сделал несколько заявлений в адрес Украины:
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