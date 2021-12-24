Журналистов дезинфицировали серебром: на пресс-конференцию Путина Кремль потратил 1,5 миллиона долларов

Об этом пишут российские СМИ, отмечает "Радио Свобода".



В частности, 1,4 миллиона рублей (более $19 тыс.) ушло на дезинфекцию журналистов. Столько денег ушло на двухдневную аренду шести дезинфекционных кабин, которые были установлены при входе, и средств с частицами серебра, которые распылялись на каждого, кто проходит через кабины.



Сайт "Медуза" выяснил, что нет врачебных организаций или организаций по здравоохранению, которые рекомендовали бы дезинфекцию серебром.



23 декабря в московском Манеже состоялась предновогодняя пресс-конференция президента России Владимира Путина. Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цымбалюк не пошел на нее. Он, в частности, заявил, что администрация президента РФ организовала против него не только травлю, но и вполне реальное дело, однако пресс-служба Путина ожидала его прихода.



Президент России сделал несколько заявлений в адрес Украины: