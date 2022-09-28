Об этом сообщает hromadske.

Журналистку Олесю Биду номинировали на Премию для молодых журналистов от Thomson Foundation за материал о 17-летней девушке из Мариуполя: "Я просила Бога умереть быстро", в котором рассказывается о жизни в оккупированном городе.

Сегодня Thomson Foundation объявила короткий список номинантов. Оказалось, что среди 12 претендентов на награду в нем также оказалась корреспондент пророссийского издания "Страна.ua" Анастасия Товт, которая долгое время своей деятельностью дискредитировала Украину.

Hromadske сообщает, что обратилось к организаторам с просьбой исключить журналистку Анастасию Товт из списка номинантов. В противном случае, hromadske отказывается от дальнейшего участия в конкурсе Олеси Биды.

Премия для молодых журналистов от Thomson Foundation отмечает журналистов из стран, где ВВП на душу населения составляет менее 20 тысяч долларов. На премию также номинировали 10 журналистов из Индии, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Гватемалы и Йемена.

Имена трех финалистов объявят в октябре, победителя определят 28 ноября.

20 августа СНБО ввел полный пакет санкций против главреда Страна.Ua Игоря Гужвы.

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