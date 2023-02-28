Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому

Об этом она сообщила ИМИ .

По ее словам, массово писать в приват оскорбления ей начали утром 25 февраля.

"На утро субботы началась массовая волна хейта в приват и продолжалась до вечера. Это были какие-то сообщения от незнакомых мне людей. […] Я профили заблокировала. Потому что звонили в фейсбук ночью", – рассказала Анна и добавила, что сейчас волна буллинга прекратилась и многие люди пишут слова поддержки.

Журналистка предоставила ИМИ скриншоты хейта, полученного в приват. Ее обвиняли в том, что она "провоцировала президента за бабло 5-го шоколада", что "заработала деньжат и пропиарилась?", называли "журналюгой продажной".

Анна сообщила, что в полицию по кибербуллингу не обращалась, поскольку "считает это проявлением хейта и не больше".

Напомним, во время пресс-конференции Анна Рыбалко отметила, что с апреля 5 канал вместе с Прямым и "Эспрессо" выключили из цифрового вещания. Также она спросила, сожалеет ли президент о своем обращении, когда успокаивал украинцев, говоря, что нападения не будет, и видит ли персональную ответственность в том, что граждане не были сообщены должным образом о реальных угрозах. Кроме того, Рыбалко спросила об ответственности тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова за вероятное недооценивание российского вторжения. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров перебил журналистку, попросив заканчивать вопросы, после чего у нее забрали микрофон.