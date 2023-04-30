"Журналистика - это не преступление": Байден призвал освободить арестованного в РФ журналиста WSJ Гершковича
Президент США Джо Байден призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали в России по обвинению в шпионаже
Об этом пишет WSJ .
Такое заявление Байден обнародовал на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
"Журналистика - это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден вместе со всеми другими американцами, удерживаемыми в заложниках или неправомерно задержанными за границей", - подчеркнул президент США.
Байден также встретился с семьей Гершковича и заверил их, что правительство работает над освобождением журналиста.
"Эван уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму. Все в этом зале поддерживают вас. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы обеспечить его освобождение, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой", - сказал он.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России. Президент США Джо Байден прокомментировал арест.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
- 17 апреля посла США в России Линн Трейсов впервые пустили к арестованному журналисту WSJ Гершковичу.
- 27 апреля МИД РФ отклонил запрос посольства США о консульском посещении журналиста.
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