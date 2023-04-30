Об этом пишет WSJ .

Такое заявление Байден обнародовал на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

"Журналистика - это не преступление. Эван должен быть немедленно освобожден вместе со всеми другими американцами, удерживаемыми в заложниках или неправомерно задержанными за границей", - подчеркнул президент США.

Байден также встретился с семьей Гершковича и заверил их, что правительство работает над освобождением журналиста.

"Эван уехал в Россию, чтобы пролить свет на тьму. Все в этом зале поддерживают вас. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы обеспечить его освобождение, ищем возможности и инструменты, чтобы вернуть его домой", - сказал он.